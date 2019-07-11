Скандальний 216 округ у Києві: до Нацполіції подали заяву про кримінальне правопорушення через підкуп виборців

Кандидат у народні депутати за 216 виборчим округом Андрій Юсов подав заяву про вчинення кримінального правопорушення щодо підкупу виборців з боку чинного депутата Київради Віталія Павлика, який також балотується за цим округом.

Про це йдеться у відеозверненні Юсова на його сторінці у Facebook. "Павлик продовжує підкуповувати виборців. Його посіпаки в футболках з прізвищем "Павлик" замінюють скриньки, встановлюють дитячі майданчики. Робиться це за сприяння місцевої влади, співробітників ЖЕДів, загалом адміністративного ресурсу. Ми зібрали докази цього трешу – оголошення, матеріали, свідчення людей", – розповів Юсов.

Він нагадує, що Віталій Павлик – багаторічний помічник олігарха, чинного депутата парламенту Олександра Супруненка, який на цих парламентських виборах також реєстрував свою кандидатуру на 216 окрузі, та знявся з виборів.

Віталій Павлик "КиевВласть"

"Вони були разом в Партії регіонів і команді Черновецького, допомагали будувати сітки виборців на президентській кампанії. А сьогодні таким чином намагаються пролізти до верховної Ради", – наголошує Юсов.

У заяві до Нацполіції йдеться, що дії з боку Павлика щодо підкупу виборців мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 160 КК України.

Зокрема, в заяві викладені такі факти підкупу:

у будинках у Дніпровському районі міста, зокрема, у будинку за адресою вул. Тампере 1/22, були встановлені нові поштові скриньки, а мешканцям будинку були видані ключі від них із брелоками з ім׳ям Віталія Павлика.

В парку по вул. Борисоглібська, по вул. Харківське шосе та інших адресах 9 липня були безкоштовно встановлені дитячі майданчики. Їх встановлювали робітники у футболках з ім׳ям Віталія Павлика.

27 червня, 6 липня та в інші дні проведені агітаційні заходи у вигляді прогулянки по Дніпру та на теплоході. Квитки надавались безкоштовно за рахунок кандидата в народні депутати Віталія Павлика в його виборчому штабі за адресою вул. Ю. Пасхаліна, 16. На цих заходах проводилась пряма агітація за кандидата, роздавалися агітаційні буклети, магніти, солодощі. На заході був присутній сам Віталій Павлик.

3 липня о 18:00 за адресою вул. Аламатинська, 39-А, 6 липня по вул. Вірменська, 3, 8 липня по вул. Івана Сергієнка, 13 на території дитячих майданчиків були проведені масові агітаційні заходи – свята для дітей, на яких безкоштовно роздавали солодощі. Під час заходу розповсюджувалась агітаційна продукція Павлика. Зокрема, Конституція України, на якій Павлик залишив свій підпис як "голова адвокатського об׳єднання "Правозахисник". Афіші щодо подальшого проведення таких заходів розміщені по всьому округу.

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