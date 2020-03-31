Криза в "Слузі народу": як Зеленський подружився з "ЄС" й "Голосом", щоб ухвалити закони для МВФ

Україна не оголосить дефолт, принаймні поки. А президент Володимир Зеленський вперше не зміг приборкати свою фракцію "Слуги народу".

Всі доленосні рішення для країни на засіданні Верховної Ради 30 та 31 березня були ухвалені з допомогою "Європейської Солідарності", "Голосу" та інших фракцій, груп.

"Слуги народу" під кожне голосування давали від 170 до 213 голосів. Це серйозний, але поки не критичний "удар" по іміджу президента. Все ж голоси під закони про відкриття ринку землі й заборону на повернення банків Зеленському зібрати вдалося.

Що відбувається у кулуарах Ради, чому голова держави вперше не зміг домогтися результату зі своєю більшістю й чи загрожує це масштабною кризою для України – розбирався OBOZREVATEL.

Зеленський зміг домовитися з Порошенком і Вакарчуком

Команду Зе "штормить"

В економіці є поняття "ідеальний шторм". Коли в один момент та в одній точці сходяться всі несприятливі події. Простіше кажучи – трапляється все найгірше, і буквально відразу. Для України та вертикалі влади Володимира Зеленського таким днем Х стало 30 березня. Чому?

У країні пандемія коронавірусу, щодня заражаються десятки людей, і коли це зупиниться – не знає ніхто. Міністр охорони здоров'я відверто слабкий керівник, який потрапив відразу в ряд гучних скандалів. На порядку денному питання про його відставку;

Бюджет недоотримав 35%, станом на 24 березня. І це тільки початок тотального карантину, який триватиме щонайменше до 24 квітня. На порядку денному не зовсім вдалий план урізання витрат, який мало хто підтримує з нардепів;

Міжнародний валютний фонд ставить дві умови – ухвалити непопулярний у суспільстві закон про ринок землі, а також закон про банки, який прямо б'є по бізнесменові Ігорю Коломойському, одному з беніфіціарів "Слуги народу". Якщо голосування пройде найближчим часом – країна отримує 10 млрд доларів;

Міністр фінансів Ігор Уманський також не впорався з обов'язками й запропонував скоротити бюджет так, що у збитках залишаються цілі галузі. Але без профільного міністра переговори з МВФ автоматично переходять у режим паузи;

Досить складна і місцями патова ситуація для президента.

З таким багажем проблем (і не тільки цими) Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради. OBOZREVATEL протягом усього минулого тижня неодноразово писав про те, що "слуги" не могли зібратися на позачергове засідання. Цьому є кілька причин:

Багато боялися захворіти коронавірусом (деякі нардепи вже підчепили недугу);

Кулуарна боротьба всередині монобільшості, яка пов'язана з голосуваннями щодо законопроєктів про ринок землі і банки.

Нардепи прийшли в спецкостюмах й масках Тетяна Циба

Цього ж дня все спочатку пішло не так. У повній захисній екіпіровці, в масках і окулярах народні депутати за 40 хвилин (у два заходи) провалили відразу ряд рішень. Звільнили міністрів охорони здоров'я і фінансів, але не змогли призначити нових. Провалили секвестр бюджету, залишивши дірки в проблемному кошторисі.

На цьому тлі Рада збирається втретє. У цей момент в кулуарах парламенту панує напруга. Більшість нардепів виходять на вулицю, в Маріїнський парк прогулятися, поки в стінах парламенту тривають переговори за участю голів фракцій, спікера Дмитра Разумкова, президента Володимира Зеленського та інших груп впливу.

Володимир Зеленський у Раді Офіс президента

У "Слузі народу" тим часом криза в наявності. При всіх позитивних моментах, дисципліна у фракції храмає. У залі з 250 нардепів зареєстровані трохи більше двохсот. Як розповів OBOZREVATEL джерело в "Слузі народу", нардепи дійсно не приїхали тому, що боялися захворіти. Таких було небагато, близько 15 осіб. З різних причин вони відмовилися їхати на засідання.

"Решта ж влаштували публічний й непублічний демарш. Це люди з команди, яких можна віднести до групи Ігоря Коломойського. Вони, правда, відмовилися голосувати за закон про неповернення "Приватбанку" через низку обставин. Думаю, ви і так можете визначити їх" , – підкреслив співрозмовник у фракції.

Дійсно, голосування по двох законам МВФ багато в чому показала публіці й так відчутні проблеми монобільшості. Група бізнесмена Ігоря Коломойського в СН, що складається за різними оцінками з 20-25 народних депутатів, влаштувала публічний демарш й відмовилися підтримувати ініціативи президента. Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Ігор Фріс, Олександр Матусевич, Едуард Прощук, Олег Воронько, Ольга Василевська-Смаглюк, Олександр Трухін, Максим Березін, В'ячеслав Рубльов, Сергій Северін та інші з різних причин саботували рішення Зеленського.

Здебільшого ця частина нардепів не голосувала ні за кадрові призначення президента, ні за секвестр бюджету, ні за законопроєкти про банки й ринок землі. У всіх цих ініціативах президента довелося спиратися на інші фракції парламенту.

Ринок землі проголосували з великими труднощами Віталій Безгін

Зеленський з "ЄС", "Голосом" і мажоритарниками

Цього разу серйозну підтримку "Слузі народу" надали фракції "Голосу" й "Європейської Солідарності". Практично у всіх голосуваннях. Для "Голосу" питання підтримки МВФ досить вагоме, тому за землю і банки голосували без особливих проблем.

"Ми були проти окремих положень закону по землі, але з урахуванням цієї ситуації були змушені проголосувати. А по банках якихось яскравих суперечностей у нас і не було", – розповів OBOZREVATEL співрозмовник у фракції "Голос".

В "Європейській Солідарності" були свої причини для підтримки ініціатив. Якщо з законом по банках приблизно мотив зрозумілий – "насолити" Коломойському, то точний мотив із підтримки ринку землі поки визначити складно. Можливо, особисті гарантії безпеки для цілого ряду нардепів. Свої голоси у всіх випадках дали позафракційні нардепи, а також група "Довіра", яка, судячи з усього, орієнтується на Офіс президента.

У парламенті зароджується нова коаліція?

Дана ситуація показова тим, що президент Володимир Зеленський вже не може 100% спиратися на свою фракцію. Якщо раніше він був змушений ситуативно шукати голоси для "підстраховки", то 30 березня під час голосування ряду важливих рішень йому довелося безпосередньо домовлятися з опозиційними фракціями.

Очевидно є широка коаліція "Слуги" з ЄС, "Голосом" й групою "Довіра". По суті завдяки цим політичним силам Верховна Рада змогла вберегти країну від дефолту.

Що далі?

Україна отримає кредит від МВФ. Сам Володимир Зеленський ще 27 березня, за підсумком зустрічі з фракцією, заявив, що Україна повинна отримати від МВФ 8 млрд доларів у рамках нової трирічної програми. Сума може збільшитися до 10 млрд. У квітні 2020 року, в розпал карантину й пандемії коронавірусу, країна отримає перші 2 млрд доларів.

Загальна кредитна програма розрахована на 3 роки з кредитною ставкою в 3%. Гарна новина – перед другим траншем не потрібно буде приймати нові закони. "Ніхто не хоче дефолту, тому депутати мене підтримають", – сказав тоді Зеленський.

Дійсно, за підсумком скандального засідання Верховна Рада тимчасово буде на карантині. Якщо не виникне крайньої необхідності голосувати за рішення в боротьбі з коронавірусом, народні депутати гіпотетично можуть заморозити пленарні засідання й працювати в комітетах до закінчення надзвичайної ситуації.

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