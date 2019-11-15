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15 листопада • оновлено в 16:13
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Скандальне інтерв'ю Коломойського: у Зеленського вперше відреагували

10т
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Прессекретарка президента України Юлія Мендель вперше озвучила позицію влади щодо скандального інтерв'ю українського олігарха Ігоря Коломойського.

Вона виклала її на своїй сторінці у Facebook у доволі офіціозній формі. Зокрема, Мендель підкреслила, що мільярдер нібито не має ніякого зв'язку з главою держави.

"Ігор Коломойський не є представником влади і команди Володимира Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу президента, з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ", – написала прессекретарка глави держави.

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Зеленський і Коломойський

Зеленський і Коломойський

Нагадаємо, раніше ветерани війни на Донбасі висловили своє обурення скандальним інтерв'ю Коломойського і звернулися через нього з низкою вимог до Зеленського. Вони закликали його негайно відреагувати на антиукраїнські висловлювання олігарха.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Ігор Коломойський Юлія Мендель Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Прасти тутка, ты о чем? Мойшу за это слова нужно к криминальной ответственности притягивать, а не бормотать какую-то крень! И не важно кто оно и шо оно! Всем и так известно, что он ваш хозяин, сабаки!
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Да, да, да...
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Галактионов Николай Петрович
Галактионов Николай Петрович
Типа, Беня много запросил, не дадут...
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