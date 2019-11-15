Скандальне інтерв'ю Коломойського: у Зеленського вперше відреагували

Прессекретарка президента України Юлія Мендель вперше озвучила позицію влади щодо скандального інтерв'ю українського олігарха Ігоря Коломойського.

Вона виклала її на своїй сторінці у Facebook у доволі офіціозній формі. Зокрема, Мендель підкреслила, що мільярдер нібито не має ніякого зв'язку з главою держави.

"Ігор Коломойський не є представником влади і команди Володимира Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу президента, з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ", – написала прессекретарка глави держави.

Зеленський і Коломойський

Нагадаємо, раніше ветерани війни на Донбасі висловили своє обурення скандальним інтерв'ю Коломойського і звернулися через нього з низкою вимог до Зеленського. Вони закликали його негайно відреагувати на антиукраїнські висловлювання олігарха.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коломойський, зокрема, заявив американським ЗМІ, що НАТО не зможе впоратися з армією РФ і російські танки будуть у Польщі.

Крім того, він закликав припинити війну на Донбасі й відновити відносини між Україною і Росією, зазначивши, що травми, завдані українцям конфліктом на сході, "швидко підуть у минуле".

Також мільярдер закликав Україну відмовитися від допомоги МВФ і запропонував замінити її кредитами від Росії.

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