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Скандальна зустріч із Трампом: BBC вибачилася і заплатить Порошенку

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Телерадіокоманія BBC вибачилася і погодилася виплатити відшкодування президенту України Петру Порошенку.

Вибачення стосується некоректного матеріалу, в якому йшлося про те, що сторона Порошенка заплатила гроші за те, щоб організувати зустріч із главою США Дональдом Трампом, передає BBC.

Стаття була опублікована у травні 2018 року, але згодом видалена з сайту. У ній стверджувалося, що 400 000 доларів були перераховані адвокату Трампа Майклу Коену. Цю інформацію також озвучили в телевізійній програмі BBC.

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Петро Порошенко і Дональд Трамп

"Голос Америки"

Політолог Тарас Березовець також написав у Facebook з Королівського суду Лондона, що, коли ВВС порушує стандарти, вона це визнає.

"Корпорація BBC щойно в The Royal Court of Justice визнала, що 23 травня 2018 року опублікувала неправдиву інформацію щодо зустрічі Петра Порошенка з Дональдом Трампом у червні 2017 року. ВВС тоді стверджувала, що Петро Порошенко нібито заплатив за організацію зустрічі $400 тисяч. Публікацію ВВС зняла з сайту ще в лютому цього року. ВВС також погодилася виплатити позивачу значну компенсацію за шкоду репутації", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • ВВС розповсюдила інформацію про те, що Порошенко платив за зустріч із Трампом. Особистий адвокат президента США Майкл Коен дав спростування цієї інформації.

  • У відповідь Порошенко подав позов на британську телерадіокомпанію ВВС за наклеп.

  • 8 лютого Високий суд Лондона постановив, що матеріал BBC є однобоким і заборонив оскаржувати рішення.

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Особи
Петро ПорошенкоДональд Трамп
Місце
Україна
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
ВВС уточните размер компенсации.Вот Петру привалило,откуда он и не ждал.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Политолого.... а ВВС знает об этом? И почему алкаш в суд не подал? Ссыкло?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Сам Пэтро нэ платыв!!!! То булы гроши платныкив податкив !
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Махал Махалыч, Так отстреливают,или просто гавкают
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