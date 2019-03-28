Скандальна зустріч із Трампом: BBC вибачилася і заплатить Порошенку

Телерадіокоманія BBC вибачилася і погодилася виплатити відшкодування президенту України Петру Порошенку.

Вибачення стосується некоректного матеріалу, в якому йшлося про те, що сторона Порошенка заплатила гроші за те, щоб організувати зустріч із главою США Дональдом Трампом, передає BBC.

Стаття була опублікована у травні 2018 року, але згодом видалена з сайту. У ній стверджувалося, що 400 000 доларів були перераховані адвокату Трампа Майклу Коену. Цю інформацію також озвучили в телевізійній програмі BBC.

Петро Порошенко і Дональд Трамп "Голос Америки"

Політолог Тарас Березовець також написав у Facebook з Королівського суду Лондона, що, коли ВВС порушує стандарти, вона це визнає.

"Корпорація BBC щойно в The Royal Court of Justice визнала, що 23 травня 2018 року опублікувала неправдиву інформацію щодо зустрічі Петра Порошенка з Дональдом Трампом у червні 2017 року. ВВС тоді стверджувала, що Петро Порошенко нібито заплатив за організацію зустрічі $400 тисяч. Публікацію ВВС зняла з сайту ще в лютому цього року. ВВС також погодилася виплатити позивачу значну компенсацію за шкоду репутації", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ВВС розповсюдила інформацію про те, що Порошенко платив за зустріч із Трампом. Особистий адвокат президента США Майкл Коен дав спростування цієї інформації.

У відповідь Порошенко подав позов на британську телерадіокомпанію ВВС за наклеп.

8 лютого Високий суд Лондона постановив, що матеріал BBC є однобоким і заборонив оскаржувати рішення.

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