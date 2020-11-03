Скандальна Штепа прорвалася до міськради Слов'янська
Обвинувачена в сепаратизмі колишня глава Слов'янська Неля Штепа стане депутаткою його міської ради від "Партії миру і розвитку".
Вона боролась і за крісло мера, однак до другого туру не вийшла – за неї проголосували тільки 4596 мешканців міста. Про це повідомляє інтернет-видання "Карачун" із посиланням на протоколи ТВК.
Зазначається, що за результатами місцевих виборів 25 жовтня окрім Штепи у мерію Слов’янська від тієї ж політсили потрапляють ще декілька депутатів.
Також заходять у міськраду представники від "Європейської солідарності", "Нашого краю", "Слуги народу", "Опозиційної платформи – За життя" та "Опозиційного блоку".
Підкреслюється, що за посаду мера Слов’янська в другому турі поборються кандидат від ОПЗЖ Павло Придворов і чинний міський голова від "Опоблоку" Вадим Лях.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про намір балотуватися у мери Слов’янська Неля Штепа заявила ще в січні 2020 року.
Вона пішла на вибори від "Партії миру і розвитку".
У серпні в Слов'янську з'явилися агітаційні білборди з нею, що викликало неоднозначну реакцію в соцмережах.
Два головні конкуренти Штепи на виборах мера Слов'янська також співпрацювали з російськими найманцями "ДНР" у 2014 році, заявив блогер Денис Казанський.
За даними екзит-полів, міський голова Слов'янська Донецької області Вадим Лях набрав 34,8% голосів на місцевих виборах-2020. Зазначалося, що в другому турі у боротьбі за крісло мера він зіткнеться з Нелею Штепою, яка набрала 23,1%, однак результати виявилися іншими.
Колишня глава Слов'янська Неля Штепа емоційно відреагувала на результати місцевих виборів, заявивши, що її "зрадили і продали".