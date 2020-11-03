Скандальна Штепа прорвалася до міськради Слов'янська

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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  • Вона була мером цього міста за часів президентства Януковича

  • У 2014-му її затримували за підозрою в сепаратизмі

  • За результатами виборів 25 жовтня Штепа стала депутатом міської ради

Штепа стала депутатом Слов’янської міськради

Обвинувачена в сепаратизмі колишня глава Слов'янська Неля Штепа стане депутаткою його міської ради від "Партії миру і розвитку".

Вона боролась і за крісло мера, однак до другого туру не вийшла – за неї проголосували тільки 4596 мешканців міста. Про це повідомляє інтернет-видання "Карачун" із посиланням на протоколи ТВК.

Зазначається, що за результатами місцевих виборів 25 жовтня окрім Штепи у мерію Слов’янська від тієї ж політсили потрапляють ще декілька депутатів.

Також заходять у міськраду представники від "Європейської солідарності", "Нашого краю", "Слуги народу", "Опозиційної платформи – За життя" та "Опозиційного блоку".

Підкреслюється, що за посаду мера Слов’янська в другому турі поборються кандидат від ОПЗЖ Павло Придворов і чинний міський голова від "Опоблоку" Вадим Лях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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