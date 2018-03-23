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Скандальна омбудсмен Денисова зібралася у Крим

3.4тЧитати новину російською

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова має намір відвідати анексований Крим і окуповані райони Донецької і Луганської областей.

Свої плани омбудсмен озвучила на зустрічі з помічником Верховного комісара ООН у справах біженців з питань операцій Джорджем Окот-Оббо і директором Бюро Європи УВКБ ООН Паскалем Моро, передає її прес-служба.

"Планую побувати і на окупованих територіях сходу України, і в анексованому Криму", - заявила вона.

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У свою чергу представники ООН висловили свою підтримку пріоритетним діяльності уповноваженого і заявили про готовність тісно координувати спільну діяльність у питаннях захисту прав біженців і переселенців.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше у новопризначеного омбудсмена знайшли бізнес в окупованому Криму.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Людмила Денисова
Місце
Україна
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