Міністр інфраструктири ухвалив рішення звільнити Клітіну. Відео

Заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна заявила, що не піде у відставку, незважаючи на вимогу міністра Владислава Криклія покинути посаду.

Про це чиновниця заявила на брифінгу в Києві, 22 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не йтиму у відставку. Я буду і далі продовжувати працювати і боротися за впровадження європейських принципів у транспортній сфері", – зазначила вона.

Вона додала, що розмовляла з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, і той нібито її підтримав.

"Якщо мене звільнять, то я так чи інакше просуватиму реформи внутрішнього водного й залізничного транспорту", – пояснила вона.

Однак міністр Криклій в Facebook написав, що пропонував Клітіній самій піти у відставку, але вона відмовилася. Чиновник підкреслив, що на наступному тижні внесе до Кабінету міністрів подання про її відставку від свого імені.

"Також я вкрай незадоволений відсутністю порозуміння між Олександрою і командою міністерства інфраструктури, і, на жаль це були непоодинокі випадки. Спочатку я кожному із заступників озвучував свою рішучу позицію, що вони повинні заслужити довіру і підтримку в колективі демонструючи лідерські якості. Олександрі лідерства забракло, а довіру з останнім вчинком втрачено", – заявив Криклій.

Олександра Клітіна

Міністр додав, що Клітіна повинна була звернутися до правоохоронних органів у разі підозр у корупції.

"Нагадую, якщо є зауваження до очільника Міністерства інфраструктури, тобто мене, то необхідно було зробити відповідні звернення до правоохоронних органів. Власне я не зовсім розумію, як можливо працювати в команді з таким міністром, до якого є зауваження. Тому заступник, логічно було б припустити, звільняється за власним бажанням, а не пробує через чатики з паном "Джокером" стати міністром", – повідомив Криклій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому говориться, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.

Незабаром після скандалу пранкер "Джокер" опублікував листування з Клітіною. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину в соцмережі, і вона слухняно виконала всі поради, не запідозривши троллінгу.

На скандал відреагував міністр інфраструктури Владислав Криклій, заявивши, що після зізнань Клітіної "Джокеру" щодо роботи відомства до неї зникла довіра.

Після Олександра Клітіна звернулася до українців через секс-скандал, який спалахнув навколо її призначення.

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