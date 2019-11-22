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22 листопада • оновлено в 16:57
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Міністр інфраструктири ухвалив рішення звільнити Клітіну. Відео

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Заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна заявила, що не піде у відставку, незважаючи на вимогу міністра Владислава Криклія покинути посаду.

Про це чиновниця заявила на брифінгу в Києві, 22 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не йтиму у відставку. Я буду і далі продовжувати працювати і боротися за впровадження європейських принципів у транспортній сфері", – зазначила вона.

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Вона додала, що розмовляла з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, і той нібито її підтримав.

"Якщо мене звільнять, то я так чи інакше просуватиму реформи внутрішнього водного й залізничного транспорту", – пояснила вона.

Однак міністр Криклій в Facebook написав, що пропонував Клітіній самій піти у відставку, але вона відмовилася. Чиновник підкреслив, що на наступному тижні внесе до Кабінету міністрів подання про її відставку від свого імені.

"Також я вкрай незадоволений відсутністю порозуміння між Олександрою і командою міністерства інфраструктури, і, на жаль це були непоодинокі випадки. Спочатку я кожному із заступників озвучував свою рішучу позицію, що вони повинні заслужити довіру і підтримку в колективі демонструючи лідерські якості. Олександрі лідерства забракло, а довіру з останнім вчинком втрачено", – заявив Криклій.

Олександра Клітіна

Олександра Клітіна

Міністр додав, що Клітіна повинна була звернутися до правоохоронних органів у разі підозр у корупції.

"Нагадую, якщо є зауваження до очільника Міністерства інфраструктури, тобто мене, то необхідно було зробити відповідні звернення до правоохоронних органів. Власне я не зовсім розумію, як можливо працювати в команді з таким міністром, до якого є зауваження. Тому заступник, логічно було б припустити, звільняється за власним бажанням, а не пробує через чатики з паном "Джокером" стати міністром", – повідомив Криклій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особи
Олександра Клітіна Владислав Криклій 
Місце
Україна
Тег
секс скандал
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"...Я буду и далее....бороться. ...Буду продвигать ...". Будет "бороться" и "продвигать" - короче будет заниматься тем, чем и раньше занималась.
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Dell Alex
Dell Alex
Опять через кровать? )))
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