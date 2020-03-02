Якби Російська Федерація не окупувала Крим, то це б зробили збройні сили США.

Про це в ефірі телеканалу "НАШ" розповіла скандальна ексрегіоналка Олена Бондаренко.

За її словами, у 2013 році посольство США в Україні оголосило тендер на реконструкцію школи №5 в Севастополі.

Окупація Криму

"Що там збиралися робити, ніхто не знає, тому що саме з анексією Криму це оголошення з сайту зникає як непотрібне. Тут я можу сказати одне: якби не трапилася анексія росіянами, то це відбулося б на користь військово-морського флоту США. І я скажу, що дотепер Держдеп США своїх мрій про те, щоб у них була база на Чорному морі в межах України, не облишив", – висловила свою думку скандальна екснардепка.

Також вона навела слова, які нібито сказав депутат 5-го скликання Володимир Яворівський: "Ми побули підстилкою 300 років у Росії, тепер спробуємо 300 років у США".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Бондаренко влаштувала істерику в прямому ефірі українського ТБ, розповідаючи про секретні військові бази США в Очакові.

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