Головна Новини
2 березня • оновлено в 12:57
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Скандальна Бондаренко виправдала окупацію Криму Росією

7.2т
Читати матеріал російською

Якби Російська Федерація не окупувала Крим, то це б зробили збройні сили США.

Про це в ефірі телеканалу "НАШ" розповіла скандальна ексрегіоналка Олена Бондаренко.

За її словами, у 2013 році посольство США в Україні оголосило тендер на реконструкцію школи №5 в Севастополі.

Окупація Криму

Окупація Криму

"Що там збиралися робити, ніхто не знає, тому що саме з анексією Криму це оголошення з сайту зникає як непотрібне. Тут я можу сказати одне: якби не трапилася анексія росіянами, то це відбулося б на користь військово-морського флоту США. І я скажу, що дотепер Держдеп США своїх мрій про те, щоб у них була база на Чорному морі в межах України, не облишив", – висловила свою думку скандальна екснардепка.

Також вона навела слова, які нібито сказав депутат 5-го скликання Володимир Яворівський: "Ми побули підстилкою 300 років у Росії, тепер спробуємо 300 років у США".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Бондаренко влаштувала істерику в прямому ефірі українського ТБ, розповідаючи про секретні військові бази США в Очакові.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Особа
Олена Бондаренко
Місце
Україна
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
69
42
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
20
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
да кремлівський кокс гарно вштирив бабу
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Тимур Григоренко а ты что не смог возразить Бондаренко и решил таким паскудным образом уязвить Ты же по сравнению с Бондаренко просто перхоть
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
фил филька
фил филька
а еще она напомнила что министр обороны Украины Игорь Тенюх сообщил что приказа отвоевывать Крым не получал.
Показать комментарий полностью
Ответить
7
2
2 из 3 ответов | показать все
фил филька
фил филька
но обос почему то делает виноватой в этом бондаренко))) бро ц кий ты рехнулся из за повестки в суд от шария штоле?))
Показать комментарий полностью
Ответить
8
1
фил филька
фил филька
и в итоге упорыши решили сдать крым добровольно.
Показать комментарий полностью
Ответить
8
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги