Скандал зі звільненням Степанова: Кабмін поставив крапку

Кабінет міністрів України підтримав проект указу президента України про звільнення голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.
Це рішення було ухвалено під час засідання уряду 10 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Кабмін схвалив звільнення", — сказав прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук після засідання уряду.
Максим Степанов
izbirkom.org.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на сайті президента України з'явився указ про звільнення голови Одеської ОДА Максима Степанова. Однак чиновник відмовився залишати займану посаду, обґрунтувавши свою позицію. Він сказав, що президент не має повноважень ухвалювати такі рішення.
У мережі сплив документ, в якому підтвердилася ця інформація. Так, у 2018 році миколаївський журналіст Андрій Лохматов отримав відповідь з Адміністрації президента, в якій говориться, що у нього немає законних повноважень відсторонити голову Миколаївської ОДА.
Офіційний представник передвиборчого штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що 10 квітня Кабмін направить президенту подання на звільнення Степанова.
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