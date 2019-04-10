Скандал зі звільненням Степанова: Кабмін поставив крапку

на сайті президента України з'явився указ про звільнення голови Одеської ОДА Максима Степанова . Однак чиновник відмовився залишати займану посаду, обґрунтувавши свою позицію. Він сказав, що президент не має повноважень ухвалювати такі рішення.

У мережі сплив документ, в якому підтвердилася ця інформація. Так, у 2018 році миколаївський журналіст Андрій Лохматов отримав відповідь з Адміністрації президента, в якій говориться, що у нього немає законних повноважень відсторонити голову Миколаївської ОДА.