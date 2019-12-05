Зять-прокурор і сексизм з другом: як процвітає кумівство в ''Слузі народу''

Чергове "рішалово" у "Слузі народу". У мережі з'явилося фото листування, де народний депутат від СН Олександр Кабанов нібито спілкувався з прокурором із Запорізької області просто у залі Верховної Ради.

І нехай би собі, але прокурор може бути родичем "слуги", і обговорювалося його можливе призначення на посаду голови Державного бюро розслідувань. При цьому, згідно із законом, нардеп жодним чином не може впливати на такі призначення, що може прямо свідчити про "кумівство" і корупцію.

У чому суть скандального листування і хто "вирішує" прокурорські питання – у матеріалі OBOZREVATEL.

"Їм п**да!": У чому суть скандалу?

Народний депутат від фракції президента Володимира Зеленського листувався у Раді з людиною, підписаною як "Коля Лєскін". Фото їхньої бесіди опублікувала блогерка Ольга Шарій.

На кадрах видно, що Кабанов пропонував співрозмовнику допомогти з призначенням до Державного бюро розслідувань. "Цікавить тільки керівна посада", – відповів той.

При цьому співрозмовник із прізвищем Лєскін припускає, що посаду глави ДБР замість звільненого того дня зі скандалом Романа Труби, обійме народний депутат від СН Денис Монастирський.

Характерно, що в ухваленому законі про перезавантаження ДБР чітко зазначено – стати керівником відомства можна тільки після проходження спеціальної конкурсної комісії. Директор ДБР призначається на посаду президентом України за поданням комісії з проведення конкурсу.

Виходячи ж із листування прокурора і народного депутата, такий конкурс може бути чистою формальністю. І у вищих кабінетах влади вже погодили призначення "своєї" людини.

Листування нардепа

Листування нардепа

Листування нардепа

Також чоловіки обговорювали питання про підключення газопостачання у квартирі нардепа. Прокурор написав, що вже намагався вирішити це питання з відповідними органами, однак безуспішно – без газу залишився весь під'їзд.

"Скажи, що я їм запит ї*ану. Каверзін, мій помічник, подзвонить меру, що за нах*й? Їм п*зда за те, що під'їзд без газу", – обурився Кабанов.

Видання TKMediа публікує доповнену версію листувань нардепа. Там він обговорює з контактом, підписаним як "Щербаков", роботу нової міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької. Називає її "симпатичнішою за Уляну Супрун", "розумною с*кою" і сватає до неї співрозмовника, додаючи, що зарплата у міністерки – 1 мільйон грн на місяць.

Хто ці люди і чому вони обговорюють такі питання

Опубліковане листування багато в чому пояснює процес ухвалення рішень у "Слузі народу". Спійманий депутат не простий "слуга", а колишній сценарист "Кварталу-95".

Олександр Кабанов родом із Запоріжжя, 1973 року народження. Здобув дві вищі освіти: "лікар-психотерапевт" і "фінанси". Як зазначено на сайті "Слуги", пройшов за списком №78, працював під час виборів у креативній команді Володимира Зеленського. За інформацією OBOZREVATEL, входить у неофіційну групу "Квартал" у монобільшості.

Олександр Кабанов

Співрозмовником "Коля Лєскін" (так підписаний у телефоні нардепа) може бути прокурор із Запоріжжя Микола Сергійович Лєскін. Людина з аналогічним ПІБ є працівником Запорізької прокуратури №2, йдеться в офіційній декларації НАЗК.

Декларація

При цьому в документі зазначено, що прокурор володіє квартирою у 98 кв. м., де проживає Кабанова Лариса Йосипівна. На сторінці жінки у Facebook опубліковано пост, де дружина прокурора Ірина Лєскіна називає її мамою.

Микола Лєскін

Скріншот із Facebook

З огляду на той факт, що у Ірини Лєскіної і Олександра Кабанова аналогічні по батькові – Євгенович (-вна), неважко припустити, що учасник листування, прокурор із Запоріжжя – чоловік сестри нардепа.

Виходячи із самої суті розмови (можливих призначень на посаду глави ДБР) і вирішення побутових питань, кумівство у "Слузі народу" процвітає.

Другим фігурантом листувань нардепа може бути Максим Щербаков. У нього на сторінці у Facebook зазначено, що він проживає у Запоріжжі, він розлучений і "дружить" з Олександром Кабановим. Відкриті джерела повідомляють, що Максим Щербаков є доцентом кафедри анатомії Запорізького медичного університету, ведучий програми "Ваше здоров'я" на ТВ-5 і КВКшник, що грав у команді "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".

Максим Щербаков

Максим Щербаков

Також в інтернеті легко можна знайти одну із серій кулінарної програми "Вінегрет-шоу", де Максим Щербаков готував фрикадельки з індички із сиром і зеленню, а також рататуй по-французьки.

Такі листування неприпустимі. По-перше, просто під час роботи, у стінах парламенту народний депутат партії влади обговорює з родичем можливі призначення на посаду керівника правоохоронного органу.

По-друге, обговорення Зоряни Сколецької в такому тоні є відвертим сексизмом. Так, слід визнати, що листування відбувалося у месенджері і має особистий характер, але з урахуванням того, що спілкувалися вони під куполом парламенту - журналісти мали право його фотографувати.

Вкотре українці стикаються з кумівством у партії монобільшості, а Володимир Зеленський і Офіс президента мовчать.

Якими ще скандалами запам'яталися "слуги народу":

Нардеп Роман Іванісов виявився ґвалтівником. Він відбував покарання у в'язниці ще у 1995 році, але цю інформацію приховав від усіх, перш за все від українців. Партія "Слуга народу" до останнього не хотіла реагувати на скандал, вдалося виключити обранця з фракції лише після публікацій деталей злочину.

З'ясувалося, що офіційно оформлений помічник нардепки Анни Бондар раніше був засуджений за вбивство до 14 років позбавлення волі.

Нардепка Ірина Борзова аж до серпня 2019 року заробляла на окупованих територіях.

САП відкрила кримінальне провадження після оприлюднення скандального запису розмови нібито між нардепом Юрієм Корявченковим (Юзік) та поліцією Кривого Рогу.

Нардеп Богдан Яременко під час голосувань листувався з кількома жінками, а в якийсь момент взагалі почав замовляти повію. Після публікації аморальних листувань у ЗМІ Яременко навіть не вибачився, заходився погрожувати журналістам кримінальними справами.

У народного депутата від "СН" Андрія Богданця знайшли судимість за побиття людини. При цьому з'ясувалося, що "слуга народу" є ще й боржником з аліментів.

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