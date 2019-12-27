"Вони працюють на ворога": Джемілєв закликав "Слугу народу" очиститися

Перший глава Меджлісу кримськотатарського народу, уповноважений президента України з питань кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що партії "Слуга народу" слід "очищатися" від членів, які працюють на "ворожому полі" і транслюють кремлівські пропагандистські штампи.

Зокрема, коментуючи для OBOZREVATEL висловлювання нардепа від "Слуги народу" Олексія Устенка про причини анексії Криму, він зауважив: "Складається враження, що цей "слуга" не слуга народу України. Він повторює пропагандистські штампи, які поширює Росія".

В контексті версії Устенка про те, що нібито російська агресія в Криму була безпосередньо пов'язана з ухваленим напередодні законом про мову, Джемілєв нагадав: ще до вторгнення окупанта "на закон Ківалова-Колесніченка було накладено вето як на закон, що суперечить Конституції. Була створена комісія для внесення поправок, я в цій комісії теж був".

Олексій Устенко

"Це не було підставою. Насправді окупацію планували задовго до цього", – підкреслив він.

Відповідаючи на запитання, чи слід партії "Слуга народу" зробити відповідні "оргвисновки" щодо Устенка, Джемілєв сказав: "Я думаю, так. Думаю, таких людей там не дуже багато, але все ж очищатися від них необхідно. У нас не передбачені якісь каральні заходи за такі висловлювання, але однозначно ця людина працює на ворожому полі".

Як писав OBOZREVATEL, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко заявив, що Україна нібито сама спровокувала анексію Криму, "прийнявши" в 2014 році закон про мову. "У 2014 році був прийнятий закон про мову, після чого спровокувалися всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація зайшла до Криму", – сказав він в ефірі телеканалу "НАШ". Раніше Устенко "відзначився" тим, що заснув прямо на засіданні Верховної Ради.

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