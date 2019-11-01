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1 листопада • оновлено в 19:03
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"Може проводити майстер-класи": секс-скандал з Яременком викликав резонанс на Заході

2.1т Читати матеріал російською

Про скандал з особистим листуванням народного депутата від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка в залі Верховної Ради України написали багато іноземних ЗМІ.

Зокрема, публікації про народного обранця, який домовлявся про зустріч із повією по телефону, вийшли в німецьких, австрійських, британських виданнях.

"Український депутат чатився в парламенті з повією", – із таким заголовком вийшла стаття про "слугу народу" в Welt.

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Яременко

Яременко

atr.ua

"Коли депутат Яременко закінчить із політичною кар'єрою, він зможе проводити ефектні майстер-класи, як за один день потрапити на сторінки світових ЗМІ", – заявили в Telegram-каналі "Крючок".

Деякі з публікацій про Яременка в іноземних інформресурсах

Деякі з публікацій про Яременка в іноземних інформресурсах

Скріншот

Деякі з публікацій про Яременка в іноземних інформресурсах

Деякі з публікацій про Яременка в іноземних інформресурсах

Скріншот

Деякі з публікацій про Яременка в іноземних інформресурсах

Деякі з публікацій про Яременка в іноземних інформресурсах

Скріншот

Деякі з публікацій про Яременка в іноземних інформресурсах

Деякі з публікацій про Яременка в іноземних інформресурсах

Скріншот

Деякі з публікацій про Яременка в іноземних інформресурсах

Деякі з публікацій про Яременка в іноземних інформресурсах

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу ЗМІ скандали Верховна Рада України
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Hecke Josef
Hecke Josef
Звезда..муда мудищев..
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