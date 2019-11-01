"Може проводити майстер-класи": секс-скандал з Яременком викликав резонанс на Заході

Про скандал з особистим листуванням народного депутата від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка в залі Верховної Ради України написали багато іноземних ЗМІ.

Зокрема, публікації про народного обранця, який домовлявся про зустріч із повією по телефону, вийшли в німецьких, австрійських, британських виданнях.

"Український депутат чатився в парламенті з повією", – із таким заголовком вийшла стаття про "слугу народу" в Welt.

Яременко atr.ua

"Коли депутат Яременко закінчить із політичною кар'єрою, він зможе проводити ефектні майстер-класи, як за один день потрапити на сторінки світових ЗМІ", – заявили в Telegram-каналі "Крючок".

Деякі з публікацій про Яременка в іноземних інформресурсах Скріншот

Деякі з публікацій про Яременка в іноземних інформресурсах Скріншот

Деякі з публікацій про Яременка в іноземних інформресурсах Скріншот

Деякі з публікацій про Яременка в іноземних інформресурсах Скріншот

Деякі з публікацій про Яременка в іноземних інформресурсах Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами.

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