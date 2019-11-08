Секс-скандал з Яременком: в "Слузі народу" запропонували "просте рішення"

Фракція "Слуга народу" збереться для обговорення скандалу з народним депутатом Богданом Яременком, який засвітив у Верховній Раді листування про інтимні послуги.
Засідання фракції може відбутися наступного тижня, повідомила народний депутат від СН, представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук в ефірі ObozTV. "Найпростішим рішенням" ситуації вона назвала відставку Яременка з посади глави комітету з питань зовнішньої політики.
"Не було засідання фракції (станом на вечір 8 листопада. – Ред.), ми не розглядали це питання. Депутати поїхали по комітетах, по округах, і ми не могли зібратися фізично. Але вже з понеділка (11 листопада. – Ред.) ми зберемося. І думаю, будемо розглядати це питання. Тому що проблема нікуди не дінеться", – сказала Верещук.
Вона уточнила, що "Слузі народу" треба виробити "протокол відносин" і вирішити, як діяти в подібних випадках.
"Моя позиція: журналісти мають право знімати, фіксувати і ставити питання, якщо вони акредитовані (в Раді. – Ред.), і ми знаємо про це", – поділилася політик.
При цьому Верещук нагадала, що депутати теж мають право на повагу до їхнього приватного життя.
"Мене особисто не цікавить, що робить Яременко, коли він робить це вдома, у вільний час. Абсолютно не цікавить його особисте життя. Думаю, і нікого з українців не мало би цікавити", – зазначила вона.
"На мій погляд, рішення дуже просте: заява про складення повноважень з посади голови комітету – і питання вичерпане", – наголосила Верещук.
На її думку, на виключення з фракції вчинок Яременка не тягне.
Богдан Яременко
censor.net.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 жовтня нардепа від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка "підловили" на листуванні з повією під час засідання Ради.
Яременко спершу стверджував, що показав листування навмисно: нібито журналіст, який його сфотографував, "повівся на провокацію".
Але незабаром його риторика різко змінилася. Нардеп попросив вибачення у президента Володимира Зеленського і заявив, що "не всі рішення бувають однаково вдалими".
А ЗМІ з'ясували, що Яременко задовго до скандалу зареєструвався на сайтах знайомств. Незабаром були опубліковані листування депутата з іншими дівчатами.
1 листопада Яременко показав у Facebook свою заяву про звільнення з посади голови комітету з питань зовнішньої політики. Однак в апараті Верховної Ради повідомили, що в системі інформація про таку відставку відсутня.
Однак 7 листопада стало відомо, що він ще так і не подав до парламенту заяву про відхід з поста голови комітету з міжнародних зв'язків.
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