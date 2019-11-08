Секс-скандал з Яременком: в "Слузі народу" запропонували "просте рішення"

Фракція "Слуга народу" збереться для обговорення скандалу з народним депутатом Богданом Яременком, який засвітив у Верховній Раді листування про інтимні послуги.

Засідання фракції може відбутися наступного тижня, повідомила народний депутат від СН, представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук в ефірі ObozTV. "Найпростішим рішенням" ситуації вона назвала відставку Яременка з посади глави комітету з питань зовнішньої політики.

"Не було засідання фракції (станом на вечір 8 листопада. – Ред.), ми не розглядали це питання. Депутати поїхали по комітетах, по округах, і ми не могли зібратися фізично. Але вже з понеділка (11 листопада. – Ред.) ми зберемося. І думаю, будемо розглядати це питання. Тому що проблема нікуди не дінеться", – сказала Верещук.

Вона уточнила, що "Слузі народу" треба виробити "протокол відносин" і вирішити, як діяти в подібних випадках.

"Моя позиція: журналісти мають право знімати, фіксувати і ставити питання, якщо вони акредитовані (в Раді. – Ред.), і ми знаємо про це", – поділилася політик.

При цьому Верещук нагадала, що депутати теж мають право на повагу до їхнього приватного життя.

"Мене особисто не цікавить, що робить Яременко, коли він робить це вдома, у вільний час. Абсолютно не цікавить його особисте життя. Думаю, і нікого з українців не мало би цікавити", – зазначила вона.

"На мій погляд, рішення дуже просте: заява про складення повноважень з посади голови комітету – і питання вичерпане", – наголосила Верещук.

На її думку, на виключення з фракції вчинок Яременка не тягне.

Богдан Яременко censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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