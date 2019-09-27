Скандал з відставкою Данилюка: з'ясувалася роль Зеленського

Президент України Володимир Зеленський особисто виключив секретаря РНБО Олександра Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту у США.

Як повідомляє УП з посиланням на джерело в Офісі президента, саме це стало причиною, з якої Данилюк вирішив написати заяву про звільнення.

Стверджується також, що Данилюк написав заяву в зв'язку з конфліктом із главою Офісу президента Андрієм Богданом.

OBOZREVATEL також напередодні зібрав факти, через які Данилюка відповідно до українського законодавства вже два рази мали люструвати.

Зеленський і Даніюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, Данилюк, імовірно, подав у відставку з посади секретаря РНБО через те, що на цю посаду претендує глава Офісу президента Андрій Богдан, який хоче "піти в тінь" після скандалів довкола його особи.

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