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28 вересня • оновлено в 18:51
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Скандал з відставкою Данилюка: з'ясувалася роль Зеленського

19.6т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський особисто виключив секретаря РНБО Олександра Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту у США.

Як повідомляє УП з посиланням на джерело в Офісі президента, саме це стало причиною, з якої Данилюк вирішив написати заяву про звільнення.

Стверджується також, що Данилюк написав заяву в зв'язку з конфліктом із главою Офісу президента Андрієм Богданом.

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OBOZREVATEL також напередодні зібрав факти, через які Данилюка відповідно до українського законодавства вже два рази мали люструвати.

Зеленський і Даніюк

Зеленський і Даніюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, Данилюк, імовірно, подав у відставку з посади секретаря РНБО через те, що на цю посаду претендує глава Офісу президента Андрій Богдан, який хоче "піти в тінь" після скандалів довкола його особи.

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Особи
Олександр Данилюк Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
РНБО Офіс президента
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Продолжение: а у нас свой Иванишвили - Богдан Коломойский?
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Неожиданно, канэшна, Данилюк соскакивает с темы. Будем следить за развитием скандала. Действительно, версия с Приватом очень даже правдоподобна. В Грузии серый кардинал Иванишвили, вернувшийся из России с любовью и миллиардами, в тени заправляет
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Нацаревался.
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