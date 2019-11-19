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19 листопада • оновлено в 20:36
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Скандал з "ґвалтівником" в "Слузі народу": Арахамія зробив заяву

6.1т
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В "Слузі народу" мають намір з'ясувати, чи не є фейком інформація про те, що нардеп Роман Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

Про це УНН заявив глава фракції СН Давид Арахамія, зазначивши, що якщо це виявиться правдою, то питання подальшого майбутнього Іванісова буде винесено на розгляд "Слуги народу".

"Будемо вивчати, щоб розрізняти фейки від фактів... Якщо з'ясується, будемо виносити на фракцію", – сказав Арахамія.

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При цьому він поки що не зміг відповісти, чи виноситимуть на фракцію питання про виключення Іванісова: "Питання що з цим робити".

Роман Іванісов і Давид Арахамія

Роман Іванісов і Давид Арахамія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виключена з фракції "Слуга народу" народний депутат Ганна Скороход підтвердила слова свого колеги Антона Полякова про те, що керівництво партії продавало округи на парламентських виборах. За її даними, середня сума "продажу" становила $300 000.

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Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Так на детектор его за это!
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Шевченко Юрий, все в Раде через одного можно ...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
У Ары на фото такая рожа, будто он вспоминает - когда это меня Рома трахнул?
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Дудику (чи може правільніше - Додику), перевірять потрібно усіх починаючи з Яременка. Успіхів!
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