Скандал з Україною в ПАРЄ: комітет Ради ухвалив вердикт

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував призупинити участь української делегації в роботі ПАРЄ і попросив спікера Андрія Парубія відкликати запрошення спостерігачів асамблеї на дострокових парламентських виборах.

Комітет у закордонних справах рекомендував ВРУ призупинити участь постійної делегації в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи до отримання висновків Венеціанської комісії, пише Інтерфакс-Україна.

Як заявив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, на засіданні комітету 1 липня йшлося про те, щоб не відновлювати роботу до виконання найважливіших моментів, які були у всіх резолюціях ПАРЄ за останні п'ять років.

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Зокрема, Росія повинна без будь-яких умов звільнити захоплених у полон українських військових моряків та політичних ув'язнених, які перебувають на території країни-агресора, окупованому Криму та Донбасі, повідомив нардеп. Ар'єв зазначив, що РФ також повинна забезпечити права кримських татар. За словами керівника комітету Анни Гопко, Росія має виконати сім резолюцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Парламентська асамблея Ради Європи ухалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Рішення було ухвалено в ніч на 25 червня.

Під час засідання ПАРЄ українська делегація на знак протесту проти поблажок для Росії покинула зал засідань.

У середу, 26 червня, регламентний комітет ПАРЄ засумнівався в законності повноважень Росії і направив звернення до Венеціанської комісії для визначення, чи є в складі російської делегації депутати з анексованого Криму.

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