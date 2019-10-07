Скандал з Трампом: Зеленський надав справі новий хід

Україна готова створити спільну слідчу групу з представниками США для розслідування справи ексвіцепрезидента Джо Байдена, якщо американська прокуратура направить запит.
Про це заявив Володимир Зеленський, передає агентство Kyodo. Він не виключив можливості співпраці.
За інформацією агентства, глава держави заявив, що українська прокуратура розглядатиме будь-які запити своїх колег із США стосовно взаємодії у проведенні розслідувань "відповідно до наших законів", якщо вони відбуватимуться на основі "міжнародного права".
Зеленський додав, що не має повноважень доручати генеральному прокурору або слідчим органам розглядати конкретні випадки. Водночас він спростував інформацію про те, що американський президент підштовхував його до поновлення справи проти Байдена.
"На мене ніколи не чинили тиску, не було жодних умов для проведення зустрічі з Трампом або отримання зброї взамін", – сказав Зеленський.
Зеленський і Трамп
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка відбулася між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським і призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Під час розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують у Палаті представників.
Водночас Трамп заявив, що процедура імпічменту, яку розпочала американська Демократична партія, є державним переворотом.
Також Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
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