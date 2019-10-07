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7 жовтня • оновлено в 18:02
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Скандал з Трампом: Зеленський надав справі новий хід

5.3т Читати матеріал російською

Україна готова створити спільну слідчу групу з представниками США для розслідування справи ексвіцепрезидента Джо Байдена, якщо американська прокуратура направить запит.

Про це заявив Володимир Зеленський, передає агентство Kyodo. Він не виключив можливості співпраці.

За інформацією агентства, глава держави заявив, що українська прокуратура розглядатиме будь-які запити своїх колег із США стосовно взаємодії у проведенні розслідувань "відповідно до наших законів", якщо вони відбуватимуться на основі "міжнародного права".

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Зеленський додав, що не має повноважень доручати генеральному прокурору або слідчим органам розглядати конкретні випадки. Водночас він спростував інформацію про те, що американський президент підштовхував його до поновлення справи проти Байдена.

"На мене ніколи не чинили тиску, не було жодних умов для проведення зустрічі з Трампом або отримання зброї взамін", – сказав Зеленський.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.

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Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп Джо Байден
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Посмотритемна рожу монику ...такое впечатление что полминуты назад он обкакался
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Любой шаг Зе в этом вопросе приведет к ухудшению сотрудничества с США! Лучше молчать, не проявлять инициативы и реагировать только на официальные запросы, а не чью-то болтовню в твитере!
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