Скандал із Росією в G8: Трамп і Макрон написали листи Зеленському

Президенти США Дональд Трамп і Франції Еммануель Макрон запевнили президента України Володимира Зеленського в підтримці.
Такі листи надійшли главі держави з нагоди 28-ї річниці Дня Незалежності. Напередодні Трамп і Макрон оскандалились із пропозицією повернути Росію у Велику вісімку, проте заявили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.
"Протягом наступного року США будуть працювати в партнерстві з владою і народом України заради просування реформ, які дуже важливі для успіху України, включаючи реформи в області верховенства права та боротьби з корупцією, зміцнення демократичних інститутів і сприяння економічному зростанню. Українська нація повинна втілити свій величезний потенціал, і Сполучені Штати пишаються тим, що є партнером і підтримують Україну на цьому шляху змін", – йдеться у привітанні Трампа.
Макрон же повідомив, що Франція залишається разом з Україною для відновлення миру на сході країни, проте знову м'яко назвав війну на Донбасі конфліктом.
"Я вітаю вашу ініціативність і рішучість, спрямовані на якнайшвидше досягнення конкретного прогресу в інтересах населення, яке потерпає внаслідок конфлікту. Зі свого боку хотів би запевнити вас у моєму прагненні досягти вирішальних результатів на переговорах у рамках Нормандського формату і в переговорах із Росією", – написав він.
Крім Трампа і Макрона Україну привітала Королева Великобританії Єлизавета II, яка побажала "щастя і процвітання народу України в прийдешні роки", а також лідери інших держав.
Ілюстрація, День Незалежності
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.
Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.
Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".
У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".
Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, а також прем'єр Канади Джастін Трюдо.
Також з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на ідею повернення Росії в G8.
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