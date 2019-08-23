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Скандал із Росією в G8: Трамп і Макрон написали листи Зеленському

9.6т Читати матеріал російською

Президенти США Дональд Трамп і Франції Еммануель Макрон запевнили президента України Володимира Зеленського в підтримці.

Такі листи надійшли главі держави з нагоди 28-ї річниці Дня Незалежності. Напередодні Трамп і Макрон оскандалились із пропозицією повернути Росію у Велику вісімку, проте заявили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

"Протягом наступного року США будуть працювати в партнерстві з владою і народом України заради просування реформ, які дуже важливі для успіху України, включаючи реформи в області верховенства права та боротьби з корупцією, зміцнення демократичних інститутів і сприяння економічному зростанню. Українська нація повинна втілити свій величезний потенціал, і Сполучені Штати пишаються тим, що є партнером і підтримують Україну на цьому шляху змін", – йдеться у привітанні Трампа.

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Макрон же повідомив, що Франція залишається разом з Україною для відновлення миру на сході країни, проте знову м'яко назвав війну на Донбасі конфліктом.

"Я вітаю вашу ініціативність і рішучість, спрямовані на якнайшвидше досягнення конкретного прогресу в інтересах населення, яке потерпає внаслідок конфлікту. Зі свого боку хотів би запевнити вас у моєму прагненні досягти вирішальних результатів на переговорах у рамках Нормандського формату і в переговорах із Росією", – написав він.

Крім Трампа і Макрона Україну привітала Королева Великобританії Єлизавета II, яка побажала "щастя і процвітання народу України в прийдешні роки", а також лідери інших держав.

Ілюстрація, День Незалежності

Ілюстрація, День Незалежності

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

  • Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

  • Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

  • У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

  • Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, а також прем'єр Канади Джастін Трюдо.

  • Також з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на ідею повернення Росії в G8.

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Особи
Дональд Трамп Єлизавета II Еммануель Макрон Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Махов Макс
Махов Макс
По чему не против, Трамп вернуть Вовку Х*йлопутина в G8? Всё просто. Никто лучше, плешивого не шестерит, на высшем уровне! У Фюрера опыт работы у Собчака. Кстати, он его и застрелил. Вовка! Семь пива и воблы! Бгггггаааа
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
А где про российскую агрессию,где про аннексию криму ... ну что бля за зрада !!!
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филипп филипыч
филипп филипыч
капец зелю тренируют) вова мирись с вовой и он подставит тебе своё широкое плечо. будешь как у христа за пазухой)
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
филипп филипыч, Вова Зе пошли нах... Вову пу и тебя станут уважать. Где то так
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