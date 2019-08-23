Скандал із Росією в G8: Трамп і Макрон написали листи Зеленському

Президенти США Дональд Трамп і Франції Еммануель Макрон запевнили президента України Володимира Зеленського в підтримці.

Такі листи надійшли главі держави з нагоди 28-ї річниці Дня Незалежності. Напередодні Трамп і Макрон оскандалились із пропозицією повернути Росію у Велику вісімку, проте заявили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

"Протягом наступного року США будуть працювати в партнерстві з владою і народом України заради просування реформ, які дуже важливі для успіху України, включаючи реформи в області верховенства права та боротьби з корупцією, зміцнення демократичних інститутів і сприяння економічному зростанню. Українська нація повинна втілити свій величезний потенціал, і Сполучені Штати пишаються тим, що є партнером і підтримують Україну на цьому шляху змін", – йдеться у привітанні Трампа.

Макрон же повідомив, що Франція залишається разом з Україною для відновлення миру на сході країни, проте знову м'яко назвав війну на Донбасі конфліктом.

"Я вітаю вашу ініціативність і рішучість, спрямовані на якнайшвидше досягнення конкретного прогресу в інтересах населення, яке потерпає внаслідок конфлікту. Зі свого боку хотів би запевнити вас у моєму прагненні досягти вирішальних результатів на переговорах у рамках Нормандського формату і в переговорах із Росією", – написав він.

Крім Трампа і Макрона Україну привітала Королева Великобританії Єлизавета II, яка побажала "щастя і процвітання народу України в прийдешні роки", а також лідери інших держав.

Ілюстрація, День Незалежності

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, а також прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Також з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на ідею повернення Росії в G8.

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