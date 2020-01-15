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15 січня • оновлено в 23:01
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Скандал із прослуховуванням Гончарука і його відставкою: в Кабміні зробили офіційну заяву

8.2т
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У Кабінеті Міністрів України спростували інформацію про те, що прем'єр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Там також зазначають, що скандальний запис з одкровеннями Гончарука є фейком. Відповідна заява з'явилася на сайті Кабміну.

"Прессслужба Кабінету Міністрів не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відеозапису, що розповсюджуються у мережі Інтернет. Інформація щодо заяви про відставку прем'єр-міністра не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

Скандал із прослуховуванням Гончарука і його відставкою: в Кабміні зробили офіційну заяву

Скріншот

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • У мережі опублікували скандальні аудіо розмов нібито прем'єра Олексія Гончарука, заступника глави Нацбанку Катерини Рожкової і міністра фінансів Оксани Маркарової.

  • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук нібито написав заяву про відставку, повідомив Telegram-канал "Легітимний", близький до заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Олексій Гончарук
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