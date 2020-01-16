Скандал з плівками Гончарука: Держохорона відхрестилася від зливу

Управління державної охорони України заявило, що непричетне до оприлюднення скандальних записів з нібито голосом прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
Відповідна заява з'явилася на офіційній сторінці відомства у Facebook. "Інформація про "злив" аудіозапису з нібито наради прем'єр-міністра України Управлінням державної охорони України, а також про здійснення охоронних відомством прослуховування вищих посадових осіб не відповідає дійсності!" – йдеться в заяві.
Скандал із прослуховуванням Гончарука
Також в Управлінні держохорони наголосили, що військовослужбовці структури та інші уповноважені державні органи здійснюють повний комплекс регулярних технічних заходів, які спрямовані на попередження будь-якої можливості прослуховування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.
"Звертаємось до представників ЗМІ з проханням не використовувати в своїх повідомленнях недостовірну та неперевірену маніпулятивну інформацію із сумнівних джерел, яка дискредитує військовослужбовців Управління державної охорони України", – сказано у заяві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у мережі опублікували аудіо розмов нібито очільника Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні і економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.
У розмові Гончарук невтішно відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.
Пізніше в інтернеті виявилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.
Згодом був оприлюднений третій запис з розмовою Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Національного банку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба.
У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 грн/$ і економічну стратегію розвитку України, де прозвучала пропозиція: "А давайте будемо щось виробляти!".
Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", яка відбулася 16 грудня 2019 року.
У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про швидку відставку Гончарука. Відзначається, що прем'єр вже міг написати заяву, яку підпишуть "з хвилини на хвилину".
Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.
Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.
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