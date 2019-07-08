Скандал із пережеребкуванням партій на виборах до Ради: суд поставив крапку

Верховний суд України 7 липня скасував рішення Шостого апеляційного суду, який зобов'язував провести повторне жеребкування номерів партій у виборчому бюлетені на дострокових парламентських виборах.

Про це у Facebook повідомила член ЦВК Наталія Бернацька, зазначивши, що таким чином суд задовольнив апеляцію Центральної виборчої комісії.

"Все ж таки є справедливість! Ми виграли Верховний! Виборам 21 липня бути!" — заявила вона.

Виборча дільниця

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 липня апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію провести повторну жеребкування.

Позов подала "Аграрна партія України". Приводом для цього стало те, що партії "Рух Нових сил" Міхеїла Саакашвілі надали 22 номер у бюлетені без жеребкування.

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