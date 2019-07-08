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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Скандал із пережеребкуванням партій на виборах до Ради: суд поставив крапку

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Верховний суд України 7 липня скасував рішення Шостого апеляційного суду, який зобов'язував провести повторне жеребкування номерів партій у виборчому бюлетені на дострокових парламентських виборах.

Про це у Facebook повідомила член ЦВК Наталія Бернацька, зазначивши, що таким чином суд задовольнив апеляцію Центральної виборчої комісії.

"Все ж таки є справедливість! Ми виграли Верховний! Виборам 21 липня бути!" — заявила вона.

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Виборча дільниця

Виборча дільниця

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 4 липня апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію провести повторну жеребкування.

  • Позов подала "Аграрна партія України". Приводом для цього стало те, що партії "Рух Нових сил" Міхеїла Саакашвілі надали 22 номер у бюлетені без жеребкування.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Как кровати в борделе не переставляй - бляди то старые! Баба Йуля не даст соврать! А еще шлюха Королевская и подобное им дерьмо! Есть и для гурманов. Пан Шляшко, например! Или для некрофилов - весь Оппблок и прочая ватная шобла.
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