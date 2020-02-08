"Йдемо в сад на порнушку?" ЗМІ дізналися, що коїться в таємній кімнаті, де помітили Нефьодова

У секретну кімнату De Sad на базі елітного київського нічного клубу Queen, де помітили главу Державної митної служби України Максима Нефьодова, можуть потрапити тільки "обрані".

Secret room De Sad анонсується як таємна кімната з жорстким фейс-контролем. Жодної плати за вхід туди немає, але існує депозит столика. Про це повідомляється в матеріалі "Страны" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Чисто теоретично всі, хто знаходиться в клубі Queen, можуть туди пройти, але на практиці це не так. "Охоронці та арт-директор закладу вибирають "обраних" – кому вхід дозволений, а багатьом відмовляють без пояснення причин", – сказано в матеріалі.

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Клуб Queen належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group. Власник – москвич Олександр Орлов. На офіційному сайті Bulldozer Group, зазначено, що холдинг управляє декількома десятками ресторанів по всьому світу, і серед них заклади в Росії, Україні, Казахстані, Китаї і ОАЕ.

Як розповіли журналістам відвідувачі вечірок у кімнаті De Sad, приміщення досить маленьке, незважаючи на те, що площа всього клубу – понад 4200 квадратних метрів. Усередині там шкіряні дивани, ванна, а також величезне ліжко. На стінах – картини українського художника Іллі Чічкана.

"На цьому ліжку і біля ванни частково проходить шоу. Між собою його називають порно-шоу, типу "йдемо сьогодні в сад на порнушку?". Але насправді це скоріше еротика, але не стриптиз. Танцівниці в масках, панчохах і сексуальній білизні.

Поки вони танцюють, на них можна капати воском, але не лапати. Це схоже на рольові ігри в стилі БДСМ. Все в дуже легкій формі. Іноді дівчат, які танцюють, поливають шампанським. Буває, що вони ходять із батіжками в масках по кімнаті і обливають гостей, типу заграють. Так, до речі, вони виходять і топлес, але з наклейками на сосках, як у легендарної Діти фон Тіз. Ці дівчата як прикраса, як елемент інтер'єру", – розповів співрозмовник видання.

У клубі Queen Скрін відео

Названа кімната, швидше за все, на честь французького аристократа маркіза де Сада. За його іменем сексуальне задоволення, одержуване шляхом заподіяння іншій особі болю або принижень, одержало назву "садизм".

"Завжди набивається багато людей. Танцювати там складно. Хіба що подивитися шоу і повернутися у великий зал. Програма досить однотипна. Туди ходять одні й ті ж – багато відомих персонажів, мажори, особи кавказької національності, серйозні дядьки і жіноча тусовка чисто подивитися. До речі, зйомку там вести заборонено. Не знаю, як вам вдалося зняти це відео. Для гостей дрес-коду як такого немає, але проводяться тематичні вечірки і зазвичай у кімнаті De Sad грають дуже класні діджеї", – додав співрозмовник.

Як писав OBOZREVATEL, главу Державної митної служби України Максима Нефьодова помітили в елітному київському клубі Queen, де він брав участь в еротичному шоу.

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