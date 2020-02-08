Психолог Неллі Верховская назвала "підкресленим цинізмом" участь глави Державної митної служби України Максима Нефьодова в еротичному шоу.

На її думку, в законодавстві України "не вистачає відповідних правил, які б забороняли розплачуватися собачками за газ, чесати яйця у Верховній Раді і танцювати з дівчатками в стрип-клубі", – сказала вона в коментарі OBOZREVATEL.

На думку психолога, "це підкреслений цинізм і підкреслене ігнорування образу, який більше підходить державному діячеві. Ця подія вписується в ті події, які відбуваються в останні дні, над якими сміється і плаче вся Україна. Я маю на увазі і історію з Брагаром, і з Ківою, і з іншими нардепами. Це показує байдужість до враження, яке справляють народні обранці на своїх виборців".

Максим Нефедов

Вона визнала, що "людині на будь-якій посаді, в тому числі державній, необхідно розслаблятися". "Але коли ми говоримо про державних діячів, тут до всього іншого додається імідж України. Якщо Нефьодов, що витанцьовує з дівчатками, вважає, що це цілком вдалий імідж України, питання, наскільки виборців влаштовує подібна картина", – зазначила психолог.

Як писав OBOZREVATEL, главу Державної митної служби України Максима Нефьодова помітили в елітному київському клубі Queen, де він брав участь в еротичному шоу. Після секс-скандалу з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Богданом Яременком колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун виступила за легалізацію проституції в Україні.

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