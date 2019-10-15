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16 жовтня • оновлено в 02:02
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"Ніяка вона не дівчинка": скандал з агресивною Мендель дійшов до суду

1.1т Читати матеріал російською

Журналіст Данило Яневський подав до суду скаргу на бездіяльність слідчого щодо розслідування стосовно прессекретарки президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель.

Фотокопію відповідного документа він опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Відзначимо, Яневський заявив на Мендель у поліцію, поскаржившись на порушення 171-ї статті КК – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

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Юлія Мендель і Володимир Зеленський

Юлія Мендель і Володимир Зеленський

Facebook Юлії Мендель

Він намагається домогтися відкриття кримінальних проваджень за двома пунктами цієї статті:

  • вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю;

  • дії, передбачені частиною другою статті, якщо вони вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб.

"Ніяка вона не дівчинка": скандал з агресивною Мендель дійшов до суду

facebook.com/DanYanevsky

"Ніяка вона не дівчинка": скандал з агресивною Мендель дійшов до суду

facebook.com/DanYanevsky

"Почав тиждень з доброї справи – подав позов до суду... Ніяка вона не "дівчинка", а посадова особа", – написав він про Мендель у пості.

На думку журналіста, українському президенту варто було б вибачитися за поведінку підлеглої.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 27 вересня Мендель штовхнула в Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із Зеленським.

  • Прессекретарка відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

  • У мережі з'явилися відео й інших інцидентів. Мендель кілька разів відтісняла журналістів від Зеленського.

  • Про її агресію розповів представник "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

  • У результаті журналісти звернулися до Зеленського із закликом відреагувати і звільнити Мендель за непрофесіоналізм і неетичність. OBOZREVATEL підтримав цю ініціативу.

  • 1 жовтня перед початком брифінгу Зеленський звернувся до Мендель зі словами: "Ви ж нікого не штовхали, Юлю?"

  • 9 жовтня президент "підколов" одного з журналістів, сказавши, щоб той підійшов, не боячись "дівчинки".

  • На пресмарафоні він виправдав прессекретарку, заявивши, що "буде захищати дівчинку".

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Особа
Юлія Мендель
Місце
Україна
Теги
Офіс президента політика скандали
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