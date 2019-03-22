Скандал із Луценком та послом США в Україні: Порошенко зробив заяву

Український президент Петро Порошенко висловив підтримку послу США в Україні Марі Йованович у зв'язку зі скандалом через перелік осіб, які нібито не підлягають переслідуванню.

Він також зазначив, що цінує відносини з США і вдячний Йованович за внесок у їхнє покращення. Про це він повідомив 22 березня у Києві на урочистостях з нагоди 27-річчя створення СБУ.

"Я хотів би відзначити важливу роль посла Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович у справі просування українсько-американських відносин. Як представник Сполучених Штатів як держави і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, великого друга України, вона має повну мою підтримку", — заявив Порошенко.

Мари Йованович Getty

Як відомо, напередодні генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю американському ЗМІ The Hill заявив, що Марі Йованович передавала йому перелік "недоторканних" людей, яких не можна переслідувати. Також голова ГПУ сказав, що поради дипломата не дотримався.

Юрій Луценко Facebook Юрій Луценко

Водночас у Державному департаменті США від звинувачень відхрестилися, заявивши, що їм нічого про це невідомо, і звинуватили Луценка у "відвертій вигадці".

Як писав OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Луценка. "Джон Соломон: у міру зникнення російської змови з'являється українська змова, щоб допомогти Клінтон", — написав Трамп у Twitter.

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