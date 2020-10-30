В ЄП відповіли, чого Європа чекає від України після скандалу з КСУ
ЄС очікує, що Україна проведе розслідування щодо скасування КСУ відповідальності за недостовірне декларування, а суддів, які діяли неправомірно через конфлікт інтересів, буде звільнено.
Про це 30 жовтня в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявила депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель. Трансляція програми велася на YouTube-каналі Shuster online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Коментуючи гучне рішення Конституційного Суду, депутатка сказала: "Те, що ми бачимо зараз, – це проблема юрисдикції в Україні, це очевидно".
Вона зазначила, що в Європейському Союзі бачать "недостатню реформу в судовому секторі" країни.
З іншого боку, в Євросоюзі "визнають і підтримують зобов'язання України рухатися шляхом демократизації". Як сказала Віола фон Крамон-Таубадель, це той шлях, який веде до євроінтеграції.
Вона додала, що питання в тому, чи готова країна виконувати ті зобов'язання, які передбачено угодою про асоціацію з ЄС. Зокрема, політикиня вказала на надання державі безвізу.
"Безвізовий режим встановлюється у відповідь на виконання деяких зобов'язань, і одне з них – це боротьба проти корупції. Це один із наріжних каменів, це те, про що просив Європейський Союз уряд України", – сказала євродепутатка.
За її словами, на прикладі останнього рішення КСУ в Європі "бачать, що деякі речі в Україні не працюють".
"Ми бачимо, що існує конфлікт інтересів у Конституційному Суді", – зауважила Віола фон Крамон-Таубадель.
Вона продовжила, що Європейські країни очікують, що в Україні проведуть розслідування і тих суддів, які задіяні в неправомірних діях, буде звільнено.
"Але все це вимагає дотримання верховенства права", – зазначила німецька політикиня.
ЄС також турбує те, які інтереси стоять за цими суддями КСУ. За словами депутатки, "безумовно, відчувається вплив олігархів і Кремля".
"Вони утримують судові установи. Цю ситуацію потрібно виправити", – сказала вона, додавши, що конституційну кризу можна розв'язати за допомогою політичного консенсусу.
Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, згідно з яким скасовується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації.
Після офіційного оприлюднення рішення КСУ у Національному агентстві з питань запобігання корупції оголосили про закриття з 28 жовтня реєстру електронних декларацій.
Зі свого боку, у НАБУ назвали рішення суду "політичним". У відомстві переконані, що таким способом намагаються захистити окремих суддів КСУ, чиє недостовірне декларування досліджується в кримінальних провадженнях.
У НАЗК теж озвучили таку думку, заявивши, що в деклараціях двох суддів КСУ – Ірини Завгородньої та Сергія Головатого – виявлено ознаки подання недостовірної інформації.
Крім того, рішенням Конституційного Суду НАЗК позбавили доступу до державних реєстрів, потрібних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.
Без цієї перевірки неможливе призначення переможців місцевих виборів.
Нагадаємо, у президента Володимира Зеленського пообіцяли зберегти відповідальність за незаконне збагачення.