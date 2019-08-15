Скандал із комітетом ветеранів: у "Слузі народу" розповіли, чим його замінять

Партія "Слуга народу" лобіюватиме інтереси українських ветеранів, незважаючи на ідею зі скороченням відповідного Комітету Верховної Ради.

Як пояснила в Facebook майбутній нардеп від СН Галина Третьякова, для захисту інтересів бійців "не потрібно плодити бюрократію у вигляді комітетів або цілих міністерств".

"Не потрібно створювати додаткові годівниці для чиновників або механізми задоволення політичних амбіцій для депутатів. Стратегія наша полягає в тому, щоб ухвалити закон про ветеранів, який чітко регламентуватиме пільги і категорії всіх ветеранів – крім ветеранів праці", – розповіла вона.

За її словами, "Слуга народу" хоче створити агентство, яке координуватиме надання пільг, зокрема і ветеранам.

"Треба відмовлятися від такої практики, коли кошти спрямовуються не на соціальний захист тих, хто його потребує, а на утримання роздутого держапарату. У нас не буде комітетів у справах пенсіонерів, у справах інвалідів, у справах іще когось. Проте ніхто не буде забутий чи обділений", – запевнила Третьякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість комітетів у новій Верховній Раді з 27 до 22.

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