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7 грудня • оновлено в 21:45
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"Прибрати неможливо": Разумков розкрив проблему з нардепом-ґвалтівником Іванісовим

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Депутата Романа Іванісова, виключеного з фракції "Слуга народу", у якого виявили судимість за зґвалтування, неможливо позбавити мандата згідно відповідно до наявних юридичних норм.

Таку заяву в інтерв'ю Дмитру Гордону в суботу, 7 грудня, зробив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Іванісова прибрати неможливо... З юридичної точки зору піти його змусити ніхто не може: ні я, ні парламент", – сказав він.

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Роман Іванісов

Роман Іванісов

Колаж

Разумков підкреслив, що, на його особисту думку, було б правильно, якби Іванісов покинув Раду.

"Я розумію, що це [скандал із нардепом] б'є по нам усім і з точки зору професійно, з точки зору політично і з точки зору просто по-людськи", – додав політик.

"Якщо чесно, я розумію, що знайти цю інформацію було неможливо, потрібно було "копати"... Навіть коли ви ставите це запитання в якості запиту, ви отримуєте ту довідку, яка мала місце бути. Тому що це погашена судимість, вона ніде не світиться. Щоб її "розкопати", потрібно знати цей фактаж", – пояснив Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Дмитро Разумков Роман Іванісов Дмитро Гордон
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу політика видео інтерв`ю
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