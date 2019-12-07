"Прибрати неможливо": Разумков розкрив проблему з нардепом-ґвалтівником Іванісовим

Депутата Романа Іванісова, виключеного з фракції "Слуга народу", у якого виявили судимість за зґвалтування, неможливо позбавити мандата згідно відповідно до наявних юридичних норм.

Таку заяву в інтерв'ю Дмитру Гордону в суботу, 7 грудня, зробив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Іванісова прибрати неможливо... З юридичної точки зору піти його змусити ніхто не може: ні я, ні парламент", – сказав він.

Роман Іванісов Колаж

Разумков підкреслив, що, на його особисту думку, було б правильно, якби Іванісов покинув Раду.

"Я розумію, що це [скандал із нардепом] б'є по нам усім і з точки зору професійно, з точки зору політично і з точки зору просто по-людськи", – додав політик.

"Якщо чесно, я розумію, що знайти цю інформацію було неможливо, потрібно було "копати"... Навіть коли ви ставите це запитання в якості запиту, ви отримуєте ту довідку, яка мала місце бути. Тому що це погашена судимість, вона ніде не світиться. Щоб її "розкопати", потрібно знати цей фактаж", – пояснив Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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