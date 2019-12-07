"Прибрати неможливо": Разумков розкрив проблему з нардепом-ґвалтівником Іванісовим

Депутата Романа Іванісова, виключеного з фракції "Слуга народу", у якого виявили судимість за зґвалтування, неможливо позбавити мандата згідно відповідно до наявних юридичних норм.
Таку заяву в інтерв'ю Дмитру Гордону в суботу, 7 грудня, зробив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Іванісова прибрати неможливо... З юридичної точки зору піти його змусити ніхто не може: ні я, ні парламент", – сказав він.
Роман Іванісов
Колаж
Разумков підкреслив, що, на його особисту думку, було б правильно, якби Іванісов покинув Раду.
"Я розумію, що це [скандал із нардепом] б'є по нам усім і з точки зору професійно, з точки зору політично і з точки зору просто по-людськи", – додав політик.
"Якщо чесно, я розумію, що знайти цю інформацію було неможливо, потрібно було "копати"... Навіть коли ви ставите це запитання в якості запиту, ви отримуєте ту довідку, яка мала місце бути. Тому що це погашена судимість, вона ніде не світиться. Щоб її "розкопати", потрібно знати цей фактаж", – пояснив Разумков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Іванісов відбував покарання за зґвалтування.
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що Іванісов має погашену судимість за зґвалтування.
У Генеральній прокуратурі України розповіли, що надана Рябошапкою інформація є непідтвердженою.
Також з'явилися резонансні документи щодо Іванісова – вирок суду, яким його визнали винним у груповому зґвалтуванні, а також указ другого президента Леоніда Кучми про помилування нинішнього парламентарія.
Жертва, зґвалтована депутатом від фракції "Слуга народу", заявила, що над нею поглумилася група з чотирьох хлопців, затягнувши в машину.
Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук сказала, що Іванісова виключили з політсили.
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