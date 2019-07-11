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"Негідник і ворог України": генерал висловився про сварку Зеленського з чиновником

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Президент України Володимир Зеленський вчинив правильно, вигнавши із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка.

"З позиції мого життєвого досвіду я можу сказати, що панькатися з негідниками – це копати самому собі могилу", – сказав OBOZREVATEL ексзаступник глави СБУ, голова Спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.

"Якщо вже встановлено, що перед тобою негідник, чекати, поки він всадить тобі ножа в спину, недоцільно", – зауважив він.

Ярослав Годунок

Ярослав Годунок

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"Подивіться, в країні судді корумповані й злочинні, прокурори корумповані й злочинні. Вони прикриваються риторикою закону, демократії, Процесуального кодексу. А самі – негідники і злодюги. Треба діяти нещадно, якщо ти впевнений, що перед тобою негідник чи ворог України", – заявив генерал.

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"Тому я Зеленського розумію і не засуджую", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи слід допускати до виборів у Верховну Раду Ярослава Годунка, враховуючи його історію взаємин із законом, Скіпальський підкреслив: "Людей, які так поводяться, не можна не те що до влади допускати – їх треба ставити на місце й виховувати".

Як писав OBOZREVATEL, 10 липня під час візиту президента на Київщину він вигнав із залу Годунка. "Ярославе Миколайовичу, це ви? Вийди звідси! Вийди, розбійнику! Погано чуєш? Англійською – еxit. Ідіть", – сказав Зеленський. Пізніше стало відомо про те, що Годунок подав на Зеленського до суду через образу честі й гідності.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Зеленський Олександр Скіпальський
Місце
Україна Бориспіль
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