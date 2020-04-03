Скандал з фірмою дружини Степанова: голова МОЗ розставив крапки над "і"

Новопризначений міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував скандал, який виник навколо медфірми його дружини.

Глава МОЗ в Facebook зазначив, що вся поширювана інформація про компанію його дружини є маніпуляцією.

Він спростував, що фірма була "створена під призначення" і буде займатися поставками медичних товарів під час пандемії коронавірусу.

Максим Степанов

"Ця компанія – ініціатива моєї дружини, професійного лікаря-нефролога з багаторічними стажем. Директором фірми є адвокат Олег Закорчемний, який є професійним менеджером в медичній галузі і тривалий час успішно керував однією з приватних онкологічних клінік України", – написав міністр.

Степанов зазначив, що фірма дружини надаватиме послуги з онкології і не має ніякого відношення до пандемії коронавірусу.

"Рішення про будівництво онкоцентру було прийнято ще в кінці 2019 року. Тоді я займався власним бізнесом. Це було задовго до того, як я почав працювати міністром охорони здоров'я, що їх за цей час змінилося вже двоє", – пояснив Степанов.

Також міністр додав, що гроші на будівництво онкоцентру взяті з особистих заощаджень його сім'ї.

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація, що дружина міністра Степанова в день призначення чоловіка на пост міністра зареєструвала медичну компанію "Бестздрав".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня Верховна Рада України з другого разу все ж підтримала кандидатуру Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я.

Пізніше глава МОЗ відзвітував перед українцями про перші дні роботи.

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