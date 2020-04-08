Скандал із Єрмаком і "Л/ДНР": СБУ відмовилася реєструвати справу

Служба безпеки України відмовилася реєструвати кримінальне провадження через згоду глави ОПУ Андрія Єрмака на створення Консультативної ради з представниками терористичних "Л/ДНР".

Про це йдеться у відповіді відомства на запит народного депутата України від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка. Документ парламентар опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Відповідно до вимог статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться після виявлення обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. При цьому подане вами звернення не містить відомостей, які можуть свідчити про вчинення злочину, передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України", – йдеться у відповіді СБУ.

Відповідь СБУ Facebook Олексія Гончаренка

Гончаренка обурила така позиція, оскільки, за його словами, створення згаданої ради з представниками ОРДЛО перетворить Росію на просто спостерігача у Мінську після шести років гібридної війни.

"Отже, прямі переговори з бойовиками – це аж ніяк не привід для кримінального правопорушення. Принаймні так вважає наша СБУ. Мабуть, вони давно не дивилися новини з передової та не чули про кількість наших втрат. Війна триває, і ми не можемо так безвідповідально ставитися до дій команди Зеленського", – написав Гончаренко.

Андрій Єрмак KP.UA

"Тим часом сам президент підписання цього протоколу називає "частиною поточної роботи з реалізації комплексу заходів". Що ж це за комплекс – заглядати в рот Путіну і жодним чином не суперечити? Далеко підемо", – висловив свою незгоду з політикою влади парламентар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

У протоколах Росія у статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Документи, що підтверджують це, опублікувало видання ZN.UA.

Єрмак 13 березня підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

Однак він запевнив, що до нового органу нібито увійдуть тільки мирні представники окупованих територій і мови про визнання терористичних "Л/ДНР" немає.

Пізніше Єрмак запевнив, що створення Консультативної ради в Мінську з представниками ОРДЛО не означає початку переговорів із терористами, проте його запідозрили у брехні.

Зі свого боку глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що прямі переговори України з терористами "Л/ДНР" неприпустимі.

Що стосується документу про створення Консультативної ради з їхніми представниками, який підписав Єрмак, то він, за словами міністра, не є міжнародно-правовим.

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