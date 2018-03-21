Скандал з детективом НАБУ: одіозна чиновниця звільнилася з ДМС

Кабінет міністрів звільнив першого заступника керівника Державної міграційної служби Діну Пімахову.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає ZN.ua.

"Пімахову звільнили за власним бажанням", - сказав він після засідання уряду в середу, 21 березня.

Як повідомляв "Обозреватель", в листопаді 2017 року Національне антикорупційне бюро України звинуватило у хабарництві Пімахову.

Пізніше стало відомо, що чиновниця пару років тому оформила на свою матір квартиру в Києві вартістю в кілька мільйонів гривень і елітне авто Porsche Cayenne, якими користується сама.