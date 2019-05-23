Скандал із "чорною бухгалтерією" Януковича: Лещенко здав у ГПУ секретні документи

Народний депутат Сергій Лещенко передав в Генеральну прокуратуру оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, у яких міститься інформація про екс-главу передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що передав у ГПУ документи, які йому повернуло ФБР у зв'язку з закінченням слідства і засудженням Манафорта в Штатах.

"Публікую протокол повернення мені речових доказів від ФБР. Тепер ці документи, серед яких оригінальні – з підписами Манафорта і печаткою компанії "Девіс Манафорт", є у прокуратури. Вони дозволяють відстежити переказ однієї із сум, яка фігурує в "амбарній книзі" Партії регіонів. Серед документів є і на переказ від Януковича на Манафорта 750 тисяч доларів із рахунку офшорної компанії з Белізу, який був відкритий у Киргизстані. Аналогічна сума з аналогічною датою фігурує в "чорній бухгалтерії" Януковича ", – повідомив парламентарій.

Лещенко додав, що ці факти, поряд з безліччю експертиз в Україні і засудженням Манафорта у США, вкотре підтверджують правдивість "амбарної книги" Януковича.

Оригінал документа Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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