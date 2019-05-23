Скандал із "чорною бухгалтерією" Януковича: Лещенко здав у ГПУ секретні документи

Народний депутат Сергій Лещенко передав в Генеральну прокуратуру оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, у яких міститься інформація про екс-главу передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.
Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що передав у ГПУ документи, які йому повернуло ФБР у зв'язку з закінченням слідства і засудженням Манафорта в Штатах.
"Публікую протокол повернення мені речових доказів від ФБР. Тепер ці документи, серед яких оригінальні – з підписами Манафорта і печаткою компанії "Девіс Манафорт", є у прокуратури. Вони дозволяють відстежити переказ однієї із сум, яка фігурує в "амбарній книзі" Партії регіонів. Серед документів є і на переказ від Януковича на Манафорта 750 тисяч доларів із рахунку офшорної компанії з Белізу, який був відкритий у Киргизстані. Аналогічна сума з аналогічною датою фігурує в "чорній бухгалтерії" Януковича ", – повідомив парламентарій.
Лещенко додав, що ці факти, поряд з безліччю експертиз в Україні і засудженням Манафорта у США, вкотре підтверджують правдивість "амбарної книги" Януковича.
Оригінал документа
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Адвокат президента США Рудольф Джуліані планував приїхати з візитом до Києва. Його метою було спілкування з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським.
Предметом розмови повинно було стати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про приписуване Росії втручанні в американські вибори 2016 року і про передбачувані зв'язки сина віце-президента США Джозефа Байдена з газовою компанією, яка належить українському олігарху.
Пізніше Джуліані заявив, що скасував візит в Україну через "ворога Дональда Трампа" – народного депутата Сергія Лещенка.
14 травня стало відомо, що Лещенка викличуть на допит у Генеральну прокуратуру України. Тоді Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що, найімовірніше, політику вручать підозру про розголошення даних досудового слідства.
16 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабара народним депутатом України Сергієм Лещенком
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