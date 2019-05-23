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Скандал із "чорною бухгалтерією" Януковича: Лещенко здав у ГПУ секретні документи

1.6тЧитати матеріал російською

Народний депутат Сергій Лещенко передав в Генеральну прокуратуру оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, у яких міститься інформація про екс-главу передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що передав у ГПУ документи, які йому повернуло ФБР у зв'язку з закінченням слідства і засудженням Манафорта в Штатах.

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"Публікую протокол повернення мені речових доказів від ФБР. Тепер ці документи, серед яких оригінальні – з підписами Манафорта і печаткою компанії "Девіс Манафорт", є у прокуратури. Вони дозволяють відстежити переказ однієї із сум, яка фігурує в "амбарній книзі" Партії регіонів. Серед документів є і на переказ від Януковича на Манафорта 750 тисяч доларів із рахунку офшорної компанії з Белізу, який був відкритий у Киргизстані. Аналогічна сума з аналогічною датою фігурує в "чорній бухгалтерії" Януковича ", – повідомив парламентарій.

Лещенко додав, що ці факти, поряд з безліччю експертиз в Україні і засудженням Манафорта у США, вкотре підтверджують правдивість "амбарної книги" Януковича.

Оригінал документа

Оригінал документа

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Особи
Сергій ЛещенкоВіктор ЯнуковичПол МанафортДональд Трамп
Місце
Україна
Теги
Партія регіонівГПУФБР
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Собчишин Надія
Собчишин Надія
не знаю на щовін розраховує, але все що йому світить це життя без мандату та без верховної ради, бо його не візьме до себе жодна партія, яка має хоч тохи розуму, бо він надзвичайно токсичний та шкідливий для всіх, особливо України
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