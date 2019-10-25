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25 жовтня • оновлено в 12:24
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/ Політика

Скандал із "Азовом": нардепи підготували рішуче звернення до США

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Голова Комітету з питань зовнішньої політики, нардеп Богдан Яременко підготував проєкт листа до 40 американських конгресменів, які звернулися до держсекретаря США Помпео із закликом внести "батальйон "Азов" до списку терористичних організацій.

Відповідний допис Яременко опублікував на своїй сторінці у Facebook. Він запропонував Конгресу надати допомогу для з'ясування об'єктивної інформації про "Азов".

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"Вважаю такими, які не можуть залишитися без реагування народних депутатів України, спроби публічного очорнення одного з найбільш заслужених і боєздатних підрозділів Національної гвардії України, окремого загону спеціального призначення "Азов"... Хочу нагадати американським колегам, що це військове формування створене активістами й учасниками революції Гідності. Його члени брали участь у визволенні з російської окупації Маріуполя й безлічі інших населених пунктів", – зазначив Яременко.

Полк "Азов"

Полк "Азов"

Кореспондент

Він додав, що Україна не забуде подвиг "азовців", які віддали життя за незалежність держави.

"Текст листа відкритий для підпису для всіх членів "Слуги народу" і представників інших фракцій Верховної Ради України. Підписання й передача документа американській стороні відбудеться у вівторок, 29 жовтня, 2019 року", – підсумував нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США конгресмени зажадали від Держдепу визнати український полк "Азов" терористичною організацією. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що спроба США дискредитувати спецпідрозділу НГУ "Азов" – це знак якості його боротьби за незалежність і територіальну цілісність України.

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Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Тег
"Азов"
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Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Мрази эти из азова
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Serov Oleg
Serov Oleg
последнее 2437 серьезное предупреждение зарвавшимся пендосам
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Нацики негодуе...
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