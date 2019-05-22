Скандал з адвокатом Трампа: стало відомо про таємні зустрічі з Луценком

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані проводив у Штатах зустріч з генеральним прокурором Юрієм Луценком.
Про це він повідомив в інтерв'ю "Стране", зазначивши, що зустріч була організована не за допомогою американських громадян Льва Парнаса й Ігоря Фурмана.
"Ми дійсно зустрічалися в Америці з Луценком, двічі, але зустріч організували інші люди. Але він також робив публічні заяви в американських ЗМІ. І крім Луценка є інші свідки", – заявив Джуліані.
Також він спростував слова нардепа Сергія Лещенка про те, що "став жертвою дезінформації Луценка" через бажання генпрокурора зберегти посаду.
"Як взагалі можна уявити, що я можу якось впливати на українську владу? США не втручаються у внутрішні справи іноземних держав", – стверджує адвокат Трампа.
За його словами, він зацікавлений виключно в тому, щоб розслідувати справу про нібито втручання української влади в американські вибори.
Рудольф Джуліані
strana.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, Джуліані активно виступає проти олігарха Ігоря Коломойського, назвавши його небезпечною людиною з великим впливом на українську політику.
Напередодні він закликав президента Володимира Зеленського залучити олігарха до відповідальності, щоб довести свою політичну незалежність.
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