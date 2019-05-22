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/Політика

Скандал з адвокатом Трампа: стало відомо про таємні зустрічі з Луценком

5.1тЧитати матеріал російською

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані проводив у Штатах зустріч з генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Стране", зазначивши, що зустріч була організована не за допомогою американських громадян Льва Парнаса й Ігоря Фурмана.

"Ми дійсно зустрічалися в Америці з Луценком, двічі, але зустріч організували інші люди. Але він також робив публічні заяви в американських ЗМІ. І крім Луценка є інші свідки", – заявив Джуліані.

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Також він спростував слова нардепа Сергія Лещенка про те, що "став жертвою дезінформації Луценка" через бажання генпрокурора зберегти посаду.

"Як взагалі можна уявити, що я можу якось впливати на українську владу? США не втручаються у внутрішні справи іноземних держав", – стверджує адвокат Трампа.

За його словами, він зацікавлений виключно в тому, щоб розслідувати справу про нібито втручання української влади в американські вибори.

Рудольф Джуліані

Рудольф Джуліані

strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джуліані активно виступає проти олігарха Ігоря Коломойського, назвавши його небезпечною людиною з великим впливом на українську політику.

Напередодні він закликав президента Володимира Зеленського залучити олігарха до відповідальності, щоб довести свою політичну незалежність.

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Особи
Юрій ЛуценкоДональд ТрампСергій Лещенко
Місце
США
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Генеральным прокурором в Украине может быть картавый очкарик БЕЗ юридического образования
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