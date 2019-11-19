Скандал у "Слузі народу": Скороход закликала зняти Арахамію з посади глави фракції

Виключена з лав фракції "Слуга народу" депутатка Анна Скороход висловилася за зняття Давида Арахамії з посади глави парламентського угруповання, оскільки він "не справляється зі своєю роботою".

"Замість того, щоб покарати тих, хто справді ганьбить фракцію, потрапили під руку ми з Антоном (Поляковим. – Ред.)... Треба ставити питання не про наше виключення, а про зняття Давида Арахамії з посади глави фракції у зв'язку з тим, що він просто не справляється зі своєю роботою", – заявила Скороход у програмі "Гостре питання" на ObozTV.

За словами Скороход, під час закритого засідання фракції 15 листопада її виключення підтримали орієнтовно 2/3 присутніх. Притому, що зібралася лише половина її членів.

"Приблизно 30% тих людей, які були (на засіданні фракції. – Ред.) не підтримали цього виключення мене і Антона. А всього було 100 осіб, ну щонайбільше – 120. І здебільшого це були списочники. Потім я знаю, що ходив Давид і збирав підписи на виключення... Ну смішно", – розповіла вона.

Парламентарка зазначила, що багато колег із "СН" висловили їй підтримку.

"Так, люди про це не говорять публічно. Але вони нам телефонують, пишуть... Мені кажуть: "Ой, я би хотів опинитися на твоєму місці", – зізналася вона.

На питання, чи не могла вона запустити розвал фракції, Скороход відповіла:

"Точно не я це зробила. Думаю, що процес розвалу запустили Давид Арахамія разом із Олександром Корнієнком. Я думаю, що ми з Антоном "потрапили під гарячу руку". Тільки за те, що висловлювали свою думку і голосували так, як нас просять люди".

Нардепка звернула увагу, що її колеги, викриті в "кнопкодавстві", не понесли жодної відповідальності.

Давид Арахамія facebook.com/oleg.fedonyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На закритому засіданні фракції "Слуга народу" 15 листопада було ухвалене рішення виключити з її лав народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова.

За день до цього Скороход заявила, що правоохоронні органи затримали її чоловіка Олексія Алякіна на знак помсти за те, що вона відмовилася голосувати за земельну реформу.

У Генпрокуратурі офіційно повідомили, що Алякін оголошений в міжнародний розшук і його затримали за підозрою в особливо великому шахрайстві.

Ексклюзивне інтерв'ю Анни Скороход про зарплати в "Слузі народу", голосування та зустріч із Зеленським – читайте на сайті OBOZREVATEL.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!