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19 листопада • оновлено в 14:34
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Скандал у "Слузі народу": Скороход закликала зняти Арахамію з посади глави фракції

2.2т
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Виключена з лав фракції "Слуга народу" депутатка Анна Скороход висловилася за зняття Давида Арахамії з посади глави парламентського угруповання, оскільки він "не справляється зі своєю роботою".

"Замість того, щоб покарати тих, хто справді ганьбить фракцію, потрапили під руку ми з Антоном (Поляковим. – Ред.)... Треба ставити питання не про наше виключення, а про зняття Давида Арахамії з посади глави фракції у зв'язку з тим, що він просто не справляється зі своєю роботою", – заявила Скороход у програмі "Гостре питання" на ObozTV.

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За словами Скороход, під час закритого засідання фракції 15 листопада її виключення підтримали орієнтовно 2/3 присутніх. Притому, що зібралася лише половина її членів.

"Приблизно 30% тих людей, які були (на засіданні фракції. – Ред.) не підтримали цього виключення мене і Антона. А всього було 100 осіб, ну щонайбільше – 120. І здебільшого це були списочники. Потім я знаю, що ходив Давид і збирав підписи на виключення... Ну смішно", – розповіла вона.

Парламентарка зазначила, що багато колег із "СН" висловили їй підтримку.

"Так, люди про це не говорять публічно. Але вони нам телефонують, пишуть... Мені кажуть: "Ой, я би хотів опинитися на твоєму місці", – зізналася вона.

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На питання, чи не могла вона запустити розвал фракції, Скороход відповіла:

"Точно не я це зробила. Думаю, що процес розвалу запустили Давид Арахамія разом із Олександром Корнієнком. Я думаю, що ми з Антоном "потрапили під гарячу руку". Тільки за те, що висловлювали свою думку і голосували так, як нас просять люди".

Нардепка звернула увагу, що її колеги, викриті в "кнопкодавстві", не понесли жодної відповідальності.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

facebook.com/oleg.fedonyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Наталя Глазова Наталя Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Ганна Скороход Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Комментарии на сайте не модерированы
Hecke Josef
Hecke Josef
пока ара-хамии,сывохи,быкданы. будут рулить государством-конец придет очень быстро.
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