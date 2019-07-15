Узурпував владу і проштовхнув "своїх" людей: у партії Смешка вибухнув гучний скандал

У партії Ігоря Смешка "Сила і честь" назрів великий конфлікт.

Батьки-засновники політичної сили були повністю відсторонені від управління. Перші ж місця в списку на позачергові парламентські вибори 2019 року були продані зовсім "чужим" людям, які ніякого відношення до неї раніше не мали.

У чому суть скандалу і як розвалюється політсила – в матеріалі OBOZREVATEL.

У списку "чужі" люди

У розпорядження редакції OBOZREVATEL опинилося відкрите звернення партійного керівництва "Сили і честі" – керівників обласних осередків і ветеранів політсили – у зв'язку з гнітючою ситуацією за тиждень до позачергових парламентських виборів.

За їхніми словами, політична криза в партії настала одразу після президентських виборів. У першому турі Ігор Смешко показав хороший результат – 6,04%, або 1,14 мільйона голосів українців.

На цьому фоні після першого туру багато експертів прогнозували проходження партії у парламент, але ситуація всередині політсили жахнула багатьох. В опублікованому списку "Сили і честі" опинилися не просто "старі" кадри, але ще й "чужі" для цієї політсили.

Звернення партійців

Так, за словами однопартійців Смешка, лідер партії у ручному режимі формував список на парламентських виборах. Саме тому в першій десятці тільки 4 людини (кандидати Володимир Замана та Анатолій Макаренко були прийняті лише перед виборами) є чинними членами партії. Решта 6 осіб (4 чинних нардепів від фракції "Самопоміч" і один нардеп від Блоку Петра Порошенка) взагалі не перебувають у політсилі й раніше до неї ніякого відношення не мали.

До речі, з Макаренком пов'язані декілька гучних корупційних скандалів під час його перебування на посадах у Державній митній і фіскальній службах у різні періоди.

Аналогічна ситуація і в другій десятці. Там усього 2 членів партії, водночас 11 номер у списку Михайло Поживанов був прийнятий напередодні виборів. У третій десятці перебуває лише 4 партійців, а в четвертій – 8 членів партії.

У той же час до списку включені тільки двоє лідерів обласних організацій – голови Вінницької та Закарпатської осередків. Обидва керівники не мали жодного стосунку до "Сили і честі" ще декілька місяців тому. Крім того, від партії балотуються відверто "старі" обличчя, які раніше мали тісні контакти з іншими політиками.

Перша десятка партії "Сила і честь" Новое время

Наприклад, 15 рядок займає народний депутат від Блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко.

Є й декілька представників великих забудовників. Наприклад, Олександр Гіренко і Людмила Яценко, яка раніше очолювала Фонд Петра Порошенка у Вінниці (крім цього, вона була помічницею сина президента, нардепа Олексія Порошенка) також пройшли в партію.

Не краще йдуть справи і на мажоритарних округах. Так, у 183 окрузі (Херсонська область) йде Дмитро Бутрій, який раніше очолював штаб Петра Порошенка в області. У 202 окрузі (Чернівецька область) йде ексголова Чернівецької ОДА (2015-2018 рр.) і екснардеп від "Батьківщини" (2012-2014 рр.) Олександр Фищук. До слова, кандидат раніше балотувався в парламент від партії "Народний фронт", а до Чернівецької обласної ради пройшов у статусі кандидата від БПП.

Варто зазначити, що така відверто дивна і неоднозначна кадрова політика керівництва вже підкосила рейтинги партії. Опитування найбільших агентств не дають політсилі шансів пройти в парламент.

Наприклад, опитування групи Рейтинг прогнозує "Силі і честі" 3,6% голосів, а Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) – 3,8%. З огляду на те, що до виборів залишилося менше тижня, – набрати прохідні 5% практично неможливо.

Смешко не спілкується з людьми

Крім провальної кадрової політики, обурення у членів партії викликає і ставлення до рядових активістів політсили з боку Ігоря Смешка. Так, нехтуючи Статутом партії, він 25 квітня 2019 року самостійно замінив голову Черкаського партійного осередку, ветерана правоохоронних органів Івана Лановенка на бізнесмена Олександра Чуприна. Другий раніше балотувався в парламент від опозиційного блоку "Не так" Віктора Медведчука, а в 2014 році був в "УДАРі".

За словами партійців, обласні керівники політсили повністю виключені з ланцюжка ухвалення рішення. Незважаючи на чітко прописані правила роботи партії в її Статуті, Ігор Смешко ухвалює більшість рішень самостійно, в авторитарній манері.

"На фоні голослівних публічних заяв про появу і будівництво на ідеях демократичного консерватизму сучасної демократичної партії, фактично відбувається примітивна приватизація "Сили і честь", її переродження з демократичної організації з колективним керівництвом на авторитарну партію вождистського типу", – йдеться в зверненні.

Саме тому актив партії і вирішив піти на кардинальні заходи. Враховуючи настільки неоднозначні рішення, а також спробу узурпувати владу, "батьки-засновники" партії не будуть підтримувати її на виборах.

"... ми і представлені нами партійці організації відмовляємося від участі у виборчій кампанії партії "Сила і честь" і не будемо підтримувати кандидатів у народні депутати України за виборчими списками", – зазначено в зверненні партактиву.

Документ підписаний першим заступником керівника партії Олександром Кіхтенком, заступником керівника контрольно-ревізійної комісії Юрієм Ляховським, членом політради партії Михайлом Нечепоруком, главами Дніпропетровської облорганізації Володимиром Фастовим, Чернігівської організації Валерієм Безкровним і Херсонської організації Олександром Вітковським.

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