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Скандал в оборонці: в ГПУ прилюдно відчитали "праву руку" Зеленського

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Прессекретар генерального прокурора Лариса Сарган звинуватила свою колегу з Офісу президента Юлію Мендель у тому, що вона не висвітлює належним чином важливі події.

Так, непорозуміння виникло через нараду РНБО, на якій у четвер, 27 червня, обговорювався корупційний скандал в "оборонці". Сарган вирішила розповісти в Facebook подробиці з позначкою "інформація для Мендель".

"На сьогоднішній нараді РНБО Президент України заслухав представника НАБУ Андрія Калужинського і доручив передати директору Артему Ситнику, який перебуває у відпустці, про необхідність активізації справи розкрадань в ДК "Укроборонпром", – поділилася Сарган.

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ГПУ

ГПУ

antikor.com.ua

За її словами, Луценко і директор ДБР Роман Труба розповіли главі держави про те, що НАБУ ще з 2016 року розслідувала факти, оприлюднені в березні 2019 року журналістами програми "Bihus-info".

Уже тоді, запевнила Сарган, в 2016 році детективи НАБУ отримали докази, направили матеріали на експертизу. Однак пізніше детектив НАБУ відкликав експертизу і фактично відстрочив справу.

"ДБР у зв'язку з цим оголосило детективу підозру, а САП на основі отриманих ГПУ і ДБР доказів, оголосило підозру директору одного з підприємств "Укроборонпрому". На жаль, бажання відпочити у пана Ситника перемогло необхідність активно розслідувати зв'язки корупціонера. Розчарування чим і висловив на РНБО Зеленський", – написала Сарган.

Сарган і Мендель

Сарган і Мендель

"Надалі просимо прессекретаря глави держави давати повну інформацію про такі важливі наради РНБО", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сарган і Мендель обмінялися комментарями через поїздки засновника "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка і голови політради партії Віктора Медведчука до Москви.

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Особи
Лариса СарганЮлія Мендель
Місце
Україна
Тег
СБУ
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Мир Миру
Мир Миру
А хто все-таки дав команду "перевіряючим" вилучити первинну документацію і винести її за межі режимного підприємства? Це взагалі державною зрадою "неприємно пахне".
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