Скандал в оборонці: Порошенко звільнив топ-чиновника

Генерал-майор Сергій Семочко, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України, був звільнений в п'ятницю, 12 квітня.

Про це на НСК "Олімпійський" заявив президент України Петро Порошенко."Керівника Служби зовнішньої розвідки Семочка звільнено", – сказав глава держави, відповідаючи на питання про його кадрову політику.

Як відомо, Сергій Семочко фігурує в розслідуванні "Бігус.інфо" про корупцію.

Сергій Семочко

Нагадаємо, журналісти програми "Наші гроші" провели розслідування і з'ясували, що під час роботи Семочка в контррозвідці, СБУ вимагала у фармакологічного бізнесу "відкати". Його самого запідозрили в причетності до припинення закупівлі ліків.

Пізніше ЗМІ поширили інформацію, що Служба безпеки під керівництвом Семочка вимагала оригінал аудиту ПриватБанку. Крім того, його викрили в дружніх зв'язках з одним із колишніх власників банку Геннадієм Боголюбовим.

За даними розслідування, сім'я екс-чиновника СБУ володіє також будинками під Києвом вартістю в мільйони доларів, хоча сам він спростовував цю інформацію. Більше того, стало відомо, що члени його сім'ї володіють російським громадянством.

Незабаром після цього Семочко в ефірі телеканалу ZIK спробував виправдатися за величезні статки, заявивши, що особняк у Козині придбала його дружина Тетяна Лисенко після продажу власного бізнесу в Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді директор департаменту "діалізна терапія" компанії "DIAVITA" Сергій Хрістінченко розповів, що Семочко вимагав від підприємства хабар у розмірі 250 тисяч доларів за право брати участь у тендері.

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