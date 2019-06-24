Скандал в оборонці: у ДБР зробили заяву щодо розтрати на 9 млн грн

Управління з розслідування військових злочинів ДБР попередило розтрату 9 млн грн службовими особами ДП "Київський бронетанковий завод".

Вони купили під виглядом нових бувші у використанні комплектуючі та запчастини до бронетехніки, які не відповідають технічним вимогам. Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 КК України, повідомила заступник директора Державного бюро розслідування Ольга Варченко у Facebook.

Ольга Варченко Цензор.НЕТ

Договір поставки службові особи уклали 30.07.2018 року з ТОВ "Торговий дім "Партсет". "Указаний договір укладено на суму 3,8 млн грн, при цьому тендер на поставку проведений лише 10.08.2018, тобто через 11 днів, під час якого серед чотирьох учасників встановлено переможця саме ТОВ "Торговий дім "Парсет", який запропонував аналогічну суму", – пише Варченко.

Тобто, зазначила заступник директора ДБР, договір поставки на відповідну суму був укладений раніше проведеного тендеру. Це вказує на фіктивність проведення процедури закупівлі.

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"У подальшому в рамках вказаного договору підписані додаткові специфікації, внаслідок чого сума договору збільшилась до 9,14 млн грн. ДП "Київський бронетанковий завод" оплату за вказані запчастини в сумі 9,14 млн грн не здійснило, при цьому відповідно до інформації ДФС було подано звітність про поставку товарів на вказану суму", – підсумувала вона.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Варченко повідомила, що Державне бюро розслідувань встановлює подробиці розпродажів військового майна України, починаючи з 1991 року.

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