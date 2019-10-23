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23 жовтня • оновлено в 13:20
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Арахамія: є непрямі факти підкупу нардепів від "Слуги народу"

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Глава "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував всім членам її фракції пройти перевірку на поліграфі.

Так він в Facebook прокоментував скандал навколо законопроектів щодо майданчиків для оцінки нерухомості.

"Я відразу сказав: якщо є купа претензій один до одного (одні – за майданчики, інші – за оцінювачів), то бачу єдиним методом загальне проходження поліграфа, щоб відновити довіру всередині", – пояснив Арахамія.

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Його колега по партії Олександр Дубинський додав, що спочатку перевірку на поліграфі для нього і Арахамія проведуть в середу, 23 жовтня. При цьому вона буде транслюватися в прямому ефірі.

"Повідомляю: зі мною детектор буде проходити глава фракції СН Арахамія. Пряма трансляція о 20:00", – написав нардеп в Facebook.

Також глава фракції підкреслив, що у нього є факти підкупу нардепів від "Слуги народу".

"Маю непрямі факти підкупу окремих членів комітету (тобі (Дубинський – Ред.) я відразу сказав, що ти там не до місця, оскільки у тебе заздалегідь була позиція озвучена)", – додав Арахамія.

Арахамія: є непрямі факти підкупу нардепів від "Слуги народу"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Олександр Дубинський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів від "Слуги народу" на детекторі брехні, якы є членами фінансового комітету Ради.

При цьому Дубинський дізнався, що в політичній силі заговорили про його виключення, і жорстко відповів однопартійцям.

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Особи
Давид Арахамія Олександр Дубинський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу поліграф
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ну вот и выбрали белых и пушистых!? А на самом деле один заложил остальных потому, что им дали, а ему нет! Кучка дворовых жлобов, которые до этого мелочь по карманам тырила, а сейчас добралась до корыта! И ох**ли от счастья!
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