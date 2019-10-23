Арахамія: є непрямі факти підкупу нардепів від "Слуги народу"

Глава "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував всім членам її фракції пройти перевірку на поліграфі.

Так він в Facebook прокоментував скандал навколо законопроектів щодо майданчиків для оцінки нерухомості.

"Я відразу сказав: якщо є купа претензій один до одного (одні – за майданчики, інші – за оцінювачів), то бачу єдиним методом загальне проходження поліграфа, щоб відновити довіру всередині", – пояснив Арахамія.

Його колега по партії Олександр Дубинський додав, що спочатку перевірку на поліграфі для нього і Арахамія проведуть в середу, 23 жовтня. При цьому вона буде транслюватися в прямому ефірі.

"Повідомляю: зі мною детектор буде проходити глава фракції СН Арахамія. Пряма трансляція о 20:00", – написав нардеп в Facebook.

Також глава фракції підкреслив, що у нього є факти підкупу нардепів від "Слуги народу".

"Маю непрямі факти підкупу окремих членів комітету (тобі (Дубинський – Ред.) я відразу сказав, що ти там не до місця, оскільки у тебе заздалегідь була позиція озвучена)", – додав Арахамія.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Олександр Дубинський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів від "Слуги народу" на детекторі брехні, якы є членами фінансового комітету Ради.

При цьому Дубинський дізнався, що в політичній силі заговорили про його виключення, і жорстко відповів однопартійцям.

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