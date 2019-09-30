Скандал у ПАРЄ: Україна влаштувала демарш через Росію

Україна спільно з кількома країнами групи Балтик+ ухвалила рішення не брати участі у відкритті сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 30 вересня.
Також держави вирішили ігнорувати заходи, присвячені 70-річчю Ради Європи, повідомив народний депутат України від "ЄС" і член ПАРЄ Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.
"Консультації у Страсбурзі зі своїми колегами з групи Балтік+ (Литва, Латвія, Естонія і Грузія). Ухвалили такі спільні рішення: не брати участі у заходах із відзначення 70-річчя Ради Європи, не брати участі у відкритті сьогоднішньої сесії, о 12:00 провести зустріч із французькою держсекретаркою мадам Моншален, після цієї зустрічі знову провести консультації про подальші спільні дії", – уточнив політик і дипломат.
Переговори українських дипломатів із колегами з різних країн
Facebook Олексій Гончаренко
Крім цього, він висловив окрему подяку Грузії, делегація якої підтримала рішення України не брати участі у заходах цієї сесії ПАРЄ.
Також делегація з Грузії на чолі з Тамарою Чугашвілі виступила проти відновлення права голосу представників Росії у ПАРЄ, пише Imedinews.
"Ми не збираємося брати участі в будь-яких заходах, ми будемо лише обговорювати проблеми, які приходять із Росії у нашу країну і Україну", – зазначила вона.
Глава ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є відреагувала на демарш, висловивши жаль через відсутність української делегації. Вона також заявила, що очікує на подальший діалог із Росією.
Зі свого боку народна депутатка України Євгенія Кравчук ("Слуга народу") розповіла в ефірі ObozTV, що Україна в ПАРЄ обрала один із трьох можливих варіантів відповіді на повернення Росії.
Як писав OBOZREVATEL:
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму й запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію.
Для консультацій Україна відкликала посла при Раді Європи Дмитра Кулебу. Він розповів, якої "відповіді" завдасть країна.
Повноваження України в ПАРЄ були оскаржені представниками України та Грузії.
21 вересня Верховна Рада вирішила не акредитувати нову делегацію України в ПАРЄ і не брати в такий спосіб участі у роботі наступної сесії РЄ.
Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи через повернення Росії.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!