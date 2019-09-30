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30 вересня • оновлено в 19:01
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Скандал у ПАРЄ: Україна влаштувала демарш через Росію

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Україна спільно з кількома країнами групи Балтик+ ухвалила рішення не брати участі у відкритті сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 30 вересня.

Також держави вирішили ігнорувати заходи, присвячені 70-річчю Ради Європи, повідомив народний депутат України від "ЄС" і член ПАРЄ Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

"Консультації у Страсбурзі зі своїми колегами з групи Балтік+ (Литва, Латвія, Естонія і Грузія). Ухвалили такі спільні рішення: не брати участі у заходах із відзначення 70-річчя Ради Європи, не брати участі у відкритті сьогоднішньої сесії, о 12:00 провести зустріч із французькою держсекретаркою мадам Моншален, після цієї зустрічі знову провести консультації про подальші спільні дії", – уточнив політик і дипломат.

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Переговори українських дипломатів із колегами з різних країн

Переговори українських дипломатів із колегами з різних країн

Facebook Олексій Гончаренко

Крім цього, він висловив окрему подяку Грузії, делегація якої підтримала рішення України не брати участі у заходах цієї сесії ПАРЄ.

Також делегація з Грузії на чолі з Тамарою Чугашвілі виступила проти відновлення права голосу представників Росії у ПАРЄ, пише Imedinews.

"Ми не збираємося брати участі в будь-яких заходах, ми будемо лише обговорювати проблеми, які приходять із Росії у нашу країну і Україну", – зазначила вона.

Глава ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є відреагувала на демарш, висловивши жаль через відсутність української делегації. Вона також заявила, що очікує на подальший діалог із Росією.

Зі свого боку народна депутатка України Євгенія Кравчук ("Слуга народу") розповіла в ефірі ObozTV, що Україна в ПАРЄ обрала один із трьох можливих варіантів відповіді на повернення Росії.

Як писав OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Балтийская СТРАНА грузия , ой, сакартвэло и др. балтийские СТРАНЫ- лидеры Европы.А шо слышно за главную балтийскую страну польшу?
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Н Олег
Н Олег
жу-уткий скандал ... в котором Россия, слава богу, не участвовала...
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
На очереди ООН, валите, в знак протеста, оттуда.
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