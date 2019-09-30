Скандал у ПАРЄ: Україна влаштувала демарш через Росію

Україна спільно з кількома країнами групи Балтик+ ухвалила рішення не брати участі у відкритті сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 30 вересня.

Також держави вирішили ігнорувати заходи, присвячені 70-річчю Ради Європи, повідомив народний депутат України від "ЄС" і член ПАРЄ Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

"Консультації у Страсбурзі зі своїми колегами з групи Балтік+ (Литва, Латвія, Естонія і Грузія). Ухвалили такі спільні рішення: не брати участі у заходах із відзначення 70-річчя Ради Європи, не брати участі у відкритті сьогоднішньої сесії, о 12:00 провести зустріч із французькою держсекретаркою мадам Моншален, після цієї зустрічі знову провести консультації про подальші спільні дії", – уточнив політик і дипломат.

Переговори українських дипломатів із колегами з різних країн Facebook Олексій Гончаренко

Крім цього, він висловив окрему подяку Грузії, делегація якої підтримала рішення України не брати участі у заходах цієї сесії ПАРЄ.

Також делегація з Грузії на чолі з Тамарою Чугашвілі виступила проти відновлення права голосу представників Росії у ПАРЄ, пише Imedinews.

"Ми не збираємося брати участі в будь-яких заходах, ми будемо лише обговорювати проблеми, які приходять із Росії у нашу країну і Україну", – зазначила вона.

Глава ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є відреагувала на демарш, висловивши жаль через відсутність української делегації. Вона також заявила, що очікує на подальший діалог із Росією.

Зі свого боку народна депутатка України Євгенія Кравчук ("Слуга народу") розповіла в ефірі ObozTV, що Україна в ПАРЄ обрала один із трьох можливих варіантів відповіді на повернення Росії.

Як писав OBOZREVATEL:

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