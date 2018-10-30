Скандал на Закарпатті: Угорщина пішла на поступки Україні

Угорщина перейменували скандальну назву посади урядового уповноваженого по Закарпаттю, яка викликала жорсткий опір України.

Відповідне рішення опубліковано в офіційному виданні Міністерства юстиції країни, копію якого має "Європейська правда" .

Зокрема, Будапешт офіційно змінив посаду Іштвана Грежи на "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Саболч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також координацію програми дитячих навчальних закладів Карпатського басейну".

Тобто тепер в назві йдеться не про розвиток однієї області, а про співпрацю двох сусідніх прикордонних регіонів.

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Угорщина фактично повернула назву посади, яка існувала до весни поточного року, додавши до функцій уповноваженого роботу з ДНЗ Карпатського регіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного в справах Угорщини в Україні в зв'язку з посадою уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області. Пізніше в Угорщині запевнили, що не мають наміру культивувати сепаратизм в Закарпатській області.