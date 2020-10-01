Вчера, после митинга партии "Пропозиция" под ЦВК и ОП и пламенных речей мэров с крыши автобуса, территориальная комиссия Умани всё-таки зарегистрировала Александра Цебрия кандидатом в мэры.

При этом, естественно, так и оставив в бюллетене двух его клонов-двойников.

...

Рад ли я этой победе?

Лишь отчасти.

Потому, что впереди новые сражения.

Несмотря на грандиозный скандал, до сих пор в Умани отказываются регистрировать списки нашей партии в горсовет. Такая же ситуация в Энергодаре и Ивано-Франковске.

Местные "антоныяценки" возомнили себя хозяевами жизни.

Смотрите, падаль, мы найдём и ответим каждому.

Каждому.

Рано или поздно.

Воспринимайте эту фразу как хотите.

Даже как прямую угрозу.

...

Мы будем бороться за каждого из наших партийцев.

Хорошего или плохого.

Каждого.

Потому, что наша партия строится "снизу", а не из кабинетов на Печерских холмах и красивых офисов олигархов.

...

Своих не бросаем.

Потому что люди, именно люди и ничто другое, - наш основной капитал.