Скандал на виборах у Раду: в окрузі на Чернігівщині поскаржилися на фальсифікації

Кандидат у народні депутати України Борис Приходько за 210 виборчим округом на Чернігівщині поскаржився на фальсифікації при підрахунку голосів під час позачергових виборів до Верховної Ради.

Така інформація міститься в заяві виборчого штабу Приходька, опублікованій "Суспільним кореспондентом".

"Шановні виборці Прилук, Прилуцького, Козелецького та Бобровицького районів! Нашу перемогу намагаються вкрасти. Два дні я чекав об'єктивне і справедливе встановлення підсумків голосування у 210 виборчому окрузі. Однак діяльність голови ОВК Оксани Соколовської і членів комісії не дозволяє встановити результати виборів. У комісії весь цей час ведуться дії, спрямовані на фальсифікацію підсумків голосування", – повідомив Приходько.

У зверненні також зазначається, що в той час, як в округах Чернігівської області вже завершується установка результатів, документи передаються до ЦВК, в ОВК №210 не прийняті всі протоколи від дільничних виборчих комісій.

"Примітно, що членів багатьох ДВК супроводжують люди з організації "СтопКор" або представники штабу Коровченка. Добу ведеться робота щодо анулювання результатів на тих ділянках, де ми здобули переконливу перемогу зі значним відривом від основного конкурента. Більш ніж на десяти дільницях уже проведено перерахунок бюлетенів за особистим незаконним рішенням голови ОВК", – обурилися у Приходька.

Крім того, стало відомо про порушення порядку ведення засідання ОВК, системне порушення кворуму. На додачу до всього ніхто не контролює кількість членів комісії, присутніх на засіданні.

Бюлетень "Телеканал 24"

Окружна виборча комісія зробила значну перерву в своїй роботі, хоча відповідно до закону, її засідання має бути безперервним. Документація ДВК, в тому числі протоколи, мішки з бюлетенями не були прийняті в порядку, встановленому законом. Мішки з підрахованими бюлетенями залишилися в приміщенні ОВК фактично у вільному доступі, тоді як члени ДВК роз'їхалися відпочивати по домівках. Таким чином, має місце факт неконтрольованого зберігання виборчої документації.

У Приходька підкреслили, що в день голосування на ДВК спостерігачі і представники Комітету виборців України фіксували численні порушення на дільницях. Крім того, задокументовано втручання поліції у виборчий процес, що вилилося в переслідування представників громадської організації, яка проводила екзит-пол на виході з виборчих дільниць. Заяви про ці факти прозвучали на всеукраїнському рівні.

"Все, що відбувається на ОВК зараз, наводить на думку, що голова ОВК Соколовська діє в інтересах одного з кандидатів і намагається сфальсифікувати результати виборів в окрузі. До речі, голову комісії в ОВК 210 замінили буквально за два тижні до дня голосування. Вона вибірково спілкується з журналістами, не даючи коментарів і пояснень. Зараз довірені особи та спостерігачі готують звернення в поліцію і суд щодо незаконних дій голови ОВК", – йдеться в заяві кандидата у нардепи.

Підсумовуючи, Приходько зазначив, що впевнений у своїй перемозі, однак підрахунок голосів, який відбувається з порушеннями, свідчить про те, що його результат просто намагаються вкрасти. Дії голови і членів ОВК, за його словами, призводять до неможливості законного встановлення підсумків голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії Святослава Вакарчука "Голос" заявили, що народний депутат України (БПП) Богдан Дубневич краде голоси у Галини Васильченко на 118 мажоритарному окрузі (Львівщина). Пізніше Дубневич все ж визнав свою поразку і привітав конкурентку з перемогою.

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