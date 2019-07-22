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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Скандал на Львівщині: Дубневич визнав поразку кандидату від "Голосу"

1.3т Читати матеріал російською

Народний депутат від БПП Богдан Дубневич визнав поразку на виборах в Раду по мажоритарному округу №118.

Політик привітав конкурентку від "Голосу" Галину Васильченко з перемогою, опублікувавши звернення в Facebook пізно ввечері 22 липня.

"Мені б дуже хотілося, щоб всі розпочаті справи отримали завершення, особливо, щоб освіта, медицина, спорт, культура і дорожня інфраструктура і далі впевнено розвивалися", - написав Дубневич.

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За даними ЦВК (оброблено 99,28% голосів) Васильченко набрала 31,51% - понад 28 тисяч голосів. Дубневич відстав більш ніж на один відсоток.

Третє місце зайняв кандидат від "Слуги народу", футболіст Артем Федецький, за якого проголосували більше 12% виборців.

Скандал на Львівщині: Дубневич визнав поразку кандидату від "Голосу"
Скандал на Львівщині: Дубневич визнав поразку кандидату від "Голосу"
Скандал на Львівщині: Дубневич визнав поразку кандидату від "Голосу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні лідер "Голосу" Святослав Вакарчук звинуватили Дубневича в крадіжці голосів у Васильченко. За його даними, кандидат набрала близько 36% голосів, обігнавши конкурента більш ніж на 10%.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Богдан Дубневич
Місце
Україна Львів
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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