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Скандал між Україною та Чехією: Портников вказав на важливий нюанс

3.8тЧитати матеріал російською

Колишній президент Чехії Вацлав Клаус яро підтримує Росію, звинувачуючи Україну в нападках на президента РФ Володимира Путіна.

Однак така сліпа підтримка Кремля і проросійська позиція може призвести до деградації та кризи країни, повідомив у блозі український журналіст Віталій Портников.

"Екстравагантний євроскептик і шанувальник Кремля, Клаус вже не вперше виступає з заявами, які не роблять йому честі і викликають обурення у багатьох його співвітчизників. Я б і не став звертати увагу на заяву Клауса, якби не одна важлива обставина", — зазначив він.

Журналіст додав, що саме Клаус був батьком чеського економічного дива, а не президент Вацлав Гавел.

"Для зовнішнього світу Вацлав Гавел перетворився на справжню політичну ікону, доказ того, як можна зберегти порядність у великій політиці. Але от тільки його співвітчизники обирали своїми президентами Вацлава Клауса, а потім Мілоша Земана — ще одного шанувальника Путіна. Причому якщо Клауса двічі обирав парламент, то Земана двічі обирав народ", — акцентував Портников.

Журналіст зазначив, що реформи в країні самі собою нічого не означають, якщо вони не пов'язані з моральною позицією еліти і громадян.

"Рано чи пізно — якщо реформи і цінності не збігаються — долею таких країн стає авторитаризм або просто звичайна дурість, зведена у ранг політики. Багато наших сусідів вже живуть у такому світі — світі авторитаризму або дурості... І все це — прямий результат політики Клауса, якому завжди були байдужі цінності, який умів рахувати, але не вмів мріяти", — розповів Портников.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні різко відреагували на заяву екс-президента Чехії Вацлава Клауса щодо "провокацій України проти Росії".

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Чехія
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Не только он)))))Сегодня вас дебилов вся Европа....не поддерживает)))Прыгайте дальше )))Вы для полного счастья дайте мрази Бендере опять героя))))))))))))))))))))))))))Плюньте в польскую рожу нам на радость
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Хуйло альфа-козел для безыдейного стада, любая тварь в этом стаде либо продажная, либо тупая, вот и все, что следует знать про этого президента Чехии
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