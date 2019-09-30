Скандал із "нападами" Мендель на журналістів отримав продовження: Зеленському поставили ультиматум

Журналісти звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою звільнити його прессекретаря Юлію Мендель, яка викликала скандал "нападами" на представників преси.

Зокрема спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" розмістила відкритого листа, в якому звернула увагу на небезпечність подібних дій.

"У зв'язку з непрофесіоналізмом, неетичною поведінкою і провокацією штучних конфліктів, вимагаємо звільнити Юлію Мендель з посади прессекретаря президента України Володимира Зеленського. Від Офісу президента і Юлії Мендель очікуємо вибачень перед нашим колегою Сергієм Андрушком", – йдеться у зверненні. Заяву серед інших підписали ГО "Громадське телебачення" і журналісти Bihus.Info.

Зеленському висунули вимогу щодо Мендель informator.press

Відреагували також в Інституті масової інформації, передає "Дзеркало тижня".

"Ми закликаємо президента України Володимира Зеленського особисто публічно відреагувати на загрозливу тенденцію перешкоджання роботі журналістів і медіа з боку працівників Офісу президента", – йдеться у заяві.

Відзначається, що як мінімум троє журналістів українських та іноземних ЗМІ повідомили про неетичну й агресивну поведінку Мендель. Вона відштовхнула журналістів, зокрема, і щоб обмежити можливість поставити Зеленському питання. Ними стали Наталія Шимків із "Лівого берега", Крістофер Міллер і Сергій Андрушко з "Радіо Свобода".

"Подібні дії можуть бути розцінені як такі, що мають ознаки перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", – додали в ІМІ.

"З огляду на повторюваність випадків неетичної поведінки з журналістами з боку працівників Офісу президента і депутатів фракції "Слуга народу", ми закликаємо команду Зеленського до налагодження більш конструктивних взаємин із медіа. Ми змушені зазначити, що реакція представників влади на попередні інциденти свідчила про неповне розуміння ними ролі незалежних медіа у суспільстві і про недостатню готовність до нормалізації відносин із журналістською спільнотою", – підсумували в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 вересня Мендель штовхнула в Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із Зеленським.

Прессекретар відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що у США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

У мережі з'явилися відео й інших інцидентів. Мендель кілька разів відштовхувала журналістів від Зеленського.

Про її агресію розповів представник "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

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