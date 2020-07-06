Скандал із "корабельною сосною": Геращенко дала пораду Аллахвердієвій

Народна депутатка України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко висловила думку, що парламентарка від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва похоронила свою політичну кар'єру. Причиною цього стала неправильна реакція на образливі сексистські висловлювання колег Давида Арахамії та Олександра Корнієнка.

Особистою думкою з приводу нашумілого скандалу політикиня поділилася в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву". Геращенко переконана, що Аллахвердієва могла заробити собі політичні бали, якби вказала колегам на неприпустимість образливих висловлювань на адресу українських жінок (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що стосується пані Ірини та її колег пана Арахамії та пана Корнієнка, то заява одних і реакція інших свідчить тільки про те, що вони ніякі не політики. Вони депутати, вони мають депутатські "корочки", це правда, але вони не стали політиками. І тому вони не усвідомлюють, як слова чи реакція можуть впливати на ту чи іншу сферу", – сказала членкиня "ЄС".

"Ну, і якби я зараз була політтехнологинею, я б порадила пані Ірині навпаки реагувати не так. Я так розумію, що вона ще абсолютно не політикиня, але ж хоче робити політичну кар'єру. Так от, вона поставила зараз хрест на ній. А зробити її могла, якби мала гідність і сказала правду: "Ви не маєте права говорити ні мені, ні комусь із моїх колег і жодній українській жінці", – наголосила Геращенко.

Водночас вона пообіцяла, що особисто озвучить свої претензії як до Аллахвердієвої, так і до Арахамії та Корнієнка у залі парламенту, аби не допустити подібних інцидентів у майбутньому.

"Це скажу я цим персонажам, коли побачу їх у парламенті. Публічно. Насправді це проблеми пані Ірини, якщо вона не має почуття власної гідності. Але це не дає привід їй демонструвати, що з українськими жінками можна вчиняти подібним чином. Будемо вчити. І її, і їх", – наголосила нардепка.

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